Lübnan'da tarihi tören: Nasrallah için bugün cenaze töreni düzenlenecek

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Lübnan tarihi güne ev sahipliği yapıyor...

İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah için düzenlenen cenaze töreni, Lübnan'da hayatı durdurdu.

HAYATI DURDURAN CENAZE TÖRENİ

Güvenlik nedeniyle aylarca ertelenen törene, Lübnan ve dışından on binlerce kişinin katılması bekleniyor.

Otuz yıldan uzun süredir örgüte liderlik eden Nasrallah'ın ölümü, Hizbullah içinde ciddi bir moral düşüklüğüne neden olmuştu.

DEV POSTERLER ŞEHRİN DÖRT YANINA ASILDI

Cenaze töreni öncesinde, Nasrallah'ın ve bir hafta sonra İsrail'in düzenlediği bir hava saldırısında öldürülen halefi Haşim Seyfeddin'in dev portreleri, Beyrut'un güneyindeki duvarlara ve köprülere asıldı.

Cenaze töreni için ülkenin en büyük stadı olan Camille Chamoun Şehir Stadyumu hazırlandı.

Stadyumun kapasitesi yaklaşık 50 bin kişi ancak Hizbullah organizatörleri sahaya binlerce ekstra koltuk yerleştirdi.

TÖRENİN ARDINDAN DEFNEDİLECEK

Cenaze töreninin saat 13:00'te başlaması ve mevcut lider Naim Kasım'ın bir konuşma yapması bekleniyor.

Ardından, Nasrallah'ın defnedileceği havaalanı otoyolu yakınındaki yere bir tören alayı düzenlenecek.

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Hizbullah'ın El-Menar televizyonu, kalabalığı kontrol etmek için 25 bin, etkinliği denetlemek için de 4 bin görevli görevlendirdiğini duyurdu.

Güvenlik kaynağı ayrıca bölgeye 4 bin asker ve güvenlik personelinin konuşlandırılacağını söyledi.