Lübnanlı Dürzi lider Canbolat'tan, Suriye'deki Dürzilere uyarı

AA

Suriye, dünyanın gündemindeki yerini koruyor...

Cebel-i Lübnan bölgesinde Dürzilerin yoğun yaşadığı Muhtara'da İlerlemeci Sosyalist Partisi, Velid Canbolat'ın babası Kemal Canbolat'ın ölümünün 48. yılı dolayısıyla anma töreni düzenledi.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ

Eski İlerlemeci Sosyalist Partisi Başkanı Velid Canbolat, törendeki konuşmasında 48 yıldan beri 16 Mart tarihlerinde Kemal Canbolat'ı mezarı başında anarak mücadelelerini sürdürdükleri mesajı verdiklerini ifade etti.

Masum insanların Muhtara bölgesi ve dışında haksız ve haince saldırılara maruz kaldığını dile getiren Canbolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

Uzun bir aradan sonra Suriye'ye güneş doğdu, özgürlük güneşi doğdu. Despot ve baskıcı rejimin 54 yıl sonra düşmesiyle Suriye halkı özgürlüğüne kavuştu. Suriye'deki Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetim de Kemal Canbolat'ın suikastı sorumlusu (eski Hava İstihbarat Şefi Tümgeneral) İbrahim Huveyce'yi yakaladı. Bu kara günde kendi adıma ve ailem adıma, geleneksel hale gelen anma törenlerine son veriyoruz, çünkü her ne kadar uzun sürdüyse de adalet yerini buldu.

ARAP KİMLİĞİNE BAĞLI KALINMASI ÇAĞRISI

İlerlemeci Sosyalist Partisi olarak Lübnan'ın birliğinden yana tutumlarını vurgulayan Canbolat, Lübnan'ın "Arap kimliğine bağlı kalması" çağrısında bulundu.

Güneydeki İsrail işgalinin tamamen sona ermesi ve iki ülke arasındaki sınırların da uluslararası kararlar doğrultusunda belirlenmesini talep eden Canbolat, Lübnan ile Suriye arasındaki ilişkilerin de yeni kurallar üzerinde inşa edilmesi ve hem deniz hem de kara sınırlarının belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

SURİYE'DEKİ DÜRZİLERE UYARI YAPTI

Suriye'de bir asır önce Fransız sömürgesine karşı direnen Dürzi lider Sultan el-Atraş'ı hatırlatan Velid Canbolat, Suriye'deki Dürzilere hitaben şunları kaydetti:

Sultan Atraş'ın 100. yılında Arap kimliğinizi koruyun. Suriye'nin Golan topraklarına karşı işgal, sömürge ve manda yönetimine karşı Suriyeli ve Arap vatandaşlarla olan ortak tarihi mücadelenizi koruyun. İslami mirasınızı koruyun, Siyonist sızmalara karşı dikkatli olun ve Suriye'nin bölünmesi için bazılarınızın takoz olarak kullanılmasından sakının. Fikri, mücadeleci ve siyasi tarihinize sahip çıkın.

Bazı Dürzilerin İsrail'e gitmelerine de tepki gösteren Canbolat, "Dini ve dini olmayan ziyaret de Filistin ve Golan topraklarındaki işgali ortadan kaldırmış olmayacak." dedi.

İsrail basını, Suriye’deki Dürzi topluluğundan yaklaşık 100 kişilik bir grubun İsrail’e geçtiğini ve bunun 52 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk ziyaret olduğunu duyurmuştu.