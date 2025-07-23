Lübnanlılardan Gazze'ye destek: Gösteri düzenlendi

İsrail, Gazze Şeridi'ni hedef alamaya devam ediyor...

Gazze'de insanlık dramı her geçen gün derinleşirken dünyadan da İsrail'e yönelik tepkiler geliyor.

Bu kapsamda Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Mısır Büyükelçiliği yakınında, İsrail'in yardım girişini kısıtlayarak açlıktan ölümlere neden olduğu Gazze Şeridi'ne yönelik ablukanın son bulması ve Refah Sınır Kapısı'nın açılması talebiyle gösteri düzenlendi.

GÖSTERYE YOĞUN KATILIM

Beyrut'taki Mısır Büyükelçiliği yakınında düzenlenen gösteriye onlarca kişi katıldı.

Lübnan polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı alanda göstericiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukanın kaldırılmasını ve Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını talep etti.

İsrail aleyhine sloganların atıldığı gösteride, kırmızı boyayla yazılmış "Gazze'nin yardımınıza ihtiyacı var" yazılı beyaz çarşaf açıldı, bölgede yaşanan açlık ve susuzluğa dikkati çekmek için boş tabaklara ve su şişelerine vuruldu.

ARAP ÜLKELERİN SESSİZLİĞİ ELEŞTİRİLDİ

Bir gösterici, yaşananlar karşısında diyecek bir şey bulamadığını ve yardım edemediği için çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Bir başka gösterici ise Arap ülkelerinin sessizliğini eleştirerek, "Kendi çocukları birazcık hastalansa asla kabul etmezler. Bugün Gazze'de binlerce çocuk, binlerce kadın ölüyor ve yaşlılar açlıktan hayatını kaybediyor ama kimse harekete geçmiyor." dedi.

GAZZE'DE YETERSİZ BESLENMEDEN KAYNAKLI TOPLAM CAN KAYBI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, son 24 saatte 10 kişinin daha açlıktan hayatını kaybettiğini ve 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklı can kayıplarının 111'e çıktığını duyurmuştu.