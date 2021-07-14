Lufthansa, yolculara 'bayanlar ve baylar' diye hitap etmeyecek

Alman bayrak taşıyıcı, geleneksel uçak içi selamlamayı ortadan kaldırıyor. Şirket, yolcular için alternatif hitap listesi hazırladı.

Hava yolu seyahatlerinde duymaya alıştığımız "Bayanlar ve baylar, uçağımıza hoş geldiniz" ifadesi tarih oluyor.

Almanya merkezli hava yolu şirketi Lufthansa, bundan sonra cinsiyetten bağımsız anons yapmaya karar verdi.

GELENEKSEL SELAMLAMAYA SON

Lufthansa ile başlayacak değişiklik, Avusturya Hava Yolları, İsviçre ve Eurowings dahil olmak üzere Lufthansa Grubu tarafından işletilen tüm hava yolları için geçerli olacak.

"Çeşitlilik sadece boş bir ifade değil, Lufthansa için bir gerçek" diyen şirketin Sözcüsü Anja Stenger, "Şimdiden başlayarak bu tavrı kendi dilimizde de ifade etmek istiyoruz." dedi.

BAYANLAR VE BAYLAR YERİNE KULLANILACAK İFADELER

Deutsche Welle'nin haberine göre, Alman bayrak taşıyıcı bünyesinde çalışan kabin görevlileri ve kokpit ekipleri, artık "Sevgili misafirler", "Günaydın/iyi akşamlar" veya sadece "Uçağımıza hoş geldiniz" gibi nötr cinsiyetli ifadeler kullanacak.