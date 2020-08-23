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    Lukaşenko, başkanlık konutuna elinde silahla geldi

    Lukaşenko, başkanlık konutuna elinde silahla geldi

    Belarus’ta protestocular başkanlık konutunun çevresinde toplanmaya başlayınca Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, helikopterle geldiği başkanlık konutuna elinde silahla indi.
    • İHA
    • 23.08.2020 - 22:01
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    Lukaşenko, başkanlık konutuna elinde silahla geldi

    Belarus’ta tartışmalı seçimlerin ardından muhalefet üyelerinin 9 Ağustos’ta başlattığı protesto gösterileri bugün de sürdürdü.

    Başkent Minsk’te bulunan Bağımsızlık Meydanı’nda bir araya gelen binlerce  gösterici, “Yaşasın Belarus, Lukaşenko defol, zafer bizimdir” gibi sloganlar attı.

    Muhalefet sözcüleri katılımcılara hitaben yaptıkları konuşmada Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko istifa edene kadar mitinglerine devam edeceklerini söyledi.

    Lukaşenko, başkanlık konutuna elinde silahla geldi VİDEO

    BAŞKANLIK KONUTUNA YÜRÜYÜŞE GEÇTİLER

    Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı miting devam ederken, kalabalık meydandan ayrılmaya başladığı sırada bazı gruplar Lukaşenko’nun başkentte bulunan ve devlet başkanlığı konutu olan Bağımsızlık Sarayı’na doğru yürüyüşe geçti.

    Lukaşenko, başkanlık konutuna elinde silahla geldi #1

    ÇELİK YELEK GİYDİ, ELİNDE SİLAHIYLA GELDİ

    Protestocuların başkanlık konutunu kuşatmasının ardından bölgeye tank, zırhlı araçlar ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Konutun olduğu bölgede hareketliliğin artmasının ardından Lukaşenko, Mİ-8 tipi helikopter ile konuta geldi.

    Lukaşenko, başkanlık konutuna elinde silahla geldi #2

    Devlet Başkanı Lukaşenko’nun helikopterden indiği sırada üzerinde çelik yelek ve elinde silah olduğu görüldü. İnişin ardından Lukaşenko, elindeki silah ile konutun çevresinde incelemelerde bulundu.

    Lukaşenko, başkanlık konutuna elinde silahla geldi #3

    Lukaşenko, başkanlık konutuna elinde silahla geldi #4

    Lukaşenko, başkanlık konutuna elinde silahla geldi #5

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