Lüksemburg Prensi Frederik hayatını kaybetti

DHA

Lüksemburg'da Kraliyet ailesinin acı günü....

Lüksemburg Prensi Robert ile Prenses Julie'nin üç çocuğundan en küçüğü olan Frederik, 'POLG' olarak bilinen nadir bir genetik hastalığa sahipti.

22 yaşındaki Prens, dün akşam saatlerinde hastalığına yenik düştü.

PRENS HAYATINI KAYBETTİ

Prensin ailesi, Frederik'in 2022'de kurduğu POLG Vakfı'nın sitesinde, oğullarının 1 Mart'ta Paris'te vefat ettiğini duyurdu.

VEFAT HABERİNİ BABASI VERDİ

Lüksemburg Prensi Robert açıklamasında, “Eşim ve ben, oğlumuz, POLG Vakfı Kurucusu ve Yaratıcı Direktörü Frederik'in vefatını size bildirmekten büyük bir üzüntü duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİNDEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Vakıf, 'POLG' hastalığını ‘vücut hücrelerinin enerjisini çalan ve buna bağlı olarak çoklu organ işlev bozukluğu ve yetmezliğine neden olan genetik bir mitokondriyal bozukluk’ olarak tanımlıyor.

Prensin de, çok organ yetmezliği nedeniyle öldüğü öğrenildi.

Hastalığın bir tedavisi veya çaresi olmadığı belirtiliyor.