Lyon maçı için yola çıkan PAOK taraftarları tır ile çarpıştı: 7 ölü

Fransa'nın Lyon kentinde yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı için yola çıkan PAOK kulübü taraftarlarını taşıyan ve içinde 10 kişinin bulunduğu minibüs, Yunanistan'dan Fransa'ya doğru yola çıktı.

Minibüs, Romanya’nın batısındaki Caransebes ile Lugojel kasabaları arasındaki E70 otoyolunda bir tır ile çarpıştı.

Karşıt şeritlerden belirli bir süratle ilerleyen iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda minibüs paramparça oldu.

Çarpmanın şiddetiyle ilk temas anında minibüsten yola savrulan kişiler kameraya yansıdı.

TIRIN BİÇTİĞİ MİNİBÜSTE 7 YUNAN VATANDAŞI CAN VERDİ

Dün (27 Ocak) meydana gelen kazada, 7 taraftar olay yerinde yaşamını yitirdi. Bilinçlerinin açık olduğu belirtilen 3 yaralı ise hastaneye sevk edildi. Ölenlerin tamamının Yunanistan vatandaşı olduğu bildirildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, kazaya ilişkin açıklamasında, “Derinden sarsıldım. Düşüncelerimiz kurbanların aileleriyle.” dedi.

PAOK Başkanı Ivan Savvidis ise olayı. ‘tarifsiz bir trajedi’ olarak nitelendirdi.

PAOK’un karşılaşacağı Olimpik Lyon kulübü de taziye mesajı yayınlayarak, maçta hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.