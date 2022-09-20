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    Macaristan: AB, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar düşünmemeli

    Dışişleri Bakanı Szijjarto, Brüksel'i sert bir dille uyardı. Szijjarto, "Enerji krizini derinleştirecek önlemleri bırakın" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2022 - 15:00
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 15:09
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    Macaristan: AB, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar düşünmemeli

    Avrupa Birliği'nde (AB) çoğunluk, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya karşıtı adımlar atarken, Macaristan ise bloktan ayrı bir yol izliyor.

    AB'nin Moskova'ya yaptırımlarını eleştiren Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Yaptırımların neden olduğu acımasız enflasyon ve enerji kıtlığı Avrupa'ya diz çöktürebilir." diye konuşmuştu.

    AB'ye Rusya uyarısı

    Konuyla ilgili bir açıklama da Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'dan geldi.

    Szijjarto, Brüksel'i Kremlin'e yönelik yeni yaptırımlar hazırlamaması yönünde uyardı.

    "8'inci yaptırım paketinden bahsetmeyi bırakın"

    Açıklamasında Szijjarto, "AB, sekizinci yaptırım paketinden bahsetmeyi bırakmalı." ifadesini kullandı.

    Reuters'ın haberine göre, Macar Bakan, konuşmasının devamında, "Sadece enerji arzı krizini daha da derinleştirecek önlemleri işaretlemeyi bırakmalılar." diye ekledi.

    Macaristan: AB, Rusya ya karşı yeni yaptırımlar düşünmemeli #1


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