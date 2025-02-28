Macaristan, artık LGBT yürüyüşüne izin vermeyecek

AA

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, dünyada ailenin en önemli unsur olduğunu ve çocukların korunması gerektiğini belirterek, "onur yürüyüşü" olarak adlandırılan LGBT bireyleri tarafından düzenlenen gösterilere bundan sonra ülkesinde izin verilmeyeceğini söyledi.

Böyle bir şeyin zaten olmaması gerektiğini belirten Orban, Macar devlet radyosuna ulusal ve uluslararası gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"AİLELER BİR ARADA KALMALI"

Dünyada en önemli unsurun aile olduğunu vurgulayan Orban, şu ifadeleri kullandı:

Ailelerin bir arada kalması için yardımcı olmalıyız. Böylece çocuk sahibi olanların, olmayanlara göre daha kötü durumda olmamasını sağlamalıyız. Aile mantığı, yaptığımız düzenlemeleri organize edebileceğimiz diğer ilkedir.

Orban, önceden insanların gelir düzeylerine göre yardım ve desteğin yapılıp yapılmamasının düşünüldüğünü buna artık çocuk sahibi olup olmadığının da eklenmesi gerektiğini belirterek, "Çocuk sahibi mi değil mi? bu vergi sistemine yansımalı." şeklinde konuştu.

"MACARİSTAN AİLELER İÇİN VERGİ CENNETİ"

Geçen hafta açıklanan 2 ve 3 çocuk sahibi annelerin gelir vergisinden ömür boyu muaf tutulması düzenlemesine değinen Orban, "Macaristan, aileler için bir vergi cennetine dönüşecek ve gençler, aile kurmayı bir kariyer olarak seçebilecek." açıklamasında bulundu.

Orban, uyuşturucu ile mücadelenin daha kapsamlı ve etkili yürütülmesi gerektiğine, uyuşturucunun artık kırsal kesimlerde bile kullanılmaya başlandığına dikkati çekti.

"ARTIK BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Çocukların korunması için yalnız eğitimin yeterli olmadığını, diğer alanlarda da bu mücadelenin yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Orban, her yıl düzenlenen LGBT yürüyüşlerinin yasaklanacağını belirterek, "Buna kısaca onur yürüyüşü diyoruz. Artık böyle bir şey yok, bitti, zaten hiç var olmamalıydı." ifadesini kullandı.