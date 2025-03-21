Macaristan Başbakanı: Ukrayna’nın AB üyeliği ekonomik felaket olur

AA & Ensonhaber

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, devlet radyosu Kossuth’a verdiği röportajda, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) hızlandırılmış üyeliğine karşı sert bir tutum sergiledi. Orban, Macaristan’ın bu konuda AB içinde yalnız kaldığını kabul etse de, geçmişte göçmenlik meselesinde olduğu gibi zamanla diğer ülkelerin de bu gerçeği ekonomik açıdan fark edeceklerini savundu. "Ukrayna’nın AB üyeliği, Birlik için ekonomik bir felaket anlamına gelir" diyerek olası üyeliğin Avrupa ekonomisine büyük bir yük getireceğini vurguladı.

"AB, UKRAYNA'NIN MALİYETİNİ KARŞILAYAMAZ"

Orban, Ukrayna’nın birliğe katılımının mali açıdan büyük bir külfet yaratacağını ve AB’nin bu maliyeti karşılayabilecek finansal kaynağa sahip olmadığını dile getirdi. Avrupa Komisyonu’nun bu süreç için AB ülkelerinin borçlanmasını önerdiğini hatırlatan Orban, bunun ekonomik olarak riskli bir adım olacağını belirtti.

"Covid-19 pandemisi sırasında alınan büyük kredilerin geri ödeme dönemi yaklaşıyor. 2027-2028 yıllarında hem faiz hem de anapara ödemeleri başlayacak ve bu, AB bütçesinin yaklaşık yüzde 20’sini tüketecek" diyerek AB’nin yeni borçlanmalara girmesinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

"3 YILDIR UKRAYNA'YA NE SİLAH NE DE PARA GÖNDERDİK"

Brüksel’in Ukrayna’ya yönelik askeri ve mali desteği artırma çağrılarına da tepki gösteren Orban, Macaristan’ın ulusal çıkarlarını korumak zorunda olduğunu belirtti. "Üç yıldır Ukrayna’ya ne silah gönderdik ne de mali yardım sağladık" diyerek Macaristan’ın bu konuda net bir duruş sergilediğini vurguladı.

"BU SAVAŞ KAYBEDİLDİ, ARTIK HERKES BUNUN FARKINDA"

Ukrayna’daki savaşın gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Orban, AB içinde savaşın devamına yönelik desteğin zayıfladığını ifade etti. "Herkes bu savaşın kaybedildiğini görebiliyor. Savaşa müdahil olmak başından beri kötü bir karardı" diyerek Avrupa’daki politikaların değişmesi gerektiğini savundu.

MACARİSTAN, AB ZİRVESİNDE UKRAYNA BİLDİRİSİNİ YİNE VETO ETTİ

Macaristan, AB üyesi 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının Brüksel’de bir araya geldiği son zirvede, Ukrayna ile ilgili bildiriyi bir kez daha veto etti. Veto edilen belgede, Ukrayna’nın AB’ye hızlandırılmış üyelik süreci ve milyarlarca euroluk askeri destekle ilgili ifadeler yer alıyordu.

Orban’ın bu sert tutumu, Macaristan ile AB arasındaki gerilimi artırmaya devam ederken, Ukrayna’nın AB üyeliği konusunda bölünmüş bir Avrupa tablosunu da gözler önüne seriyor.