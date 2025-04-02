Macaristan'da meclise çifte vatandaşlığı kaldırma teklifi sunuldu

DHA

Macaristan’da son dönemde artan güvenlik endişeleri, siyasetin ve yasaların yönünü değiştirmeye devam ediyor.

İktidar partisi Fidesz’in Meclis’e sunduğu yeni bir teklif, ülkedeki çifte vatandaşlık statüsünü yeniden gündeme taşıdı.

Bu adım, hem iç politikada hem de uluslararası arenada dikkatleri Budapeşte’ye çevirmiş durumda.

ÜÇÜNCÜ ÜLKE KÖKENLİLERİN VATANDAŞLIĞI KALDIRILSIN TALEBİ

Macaristan’da iktidardaki Fidesz Partisi (Macar Yurttaş Birliği), üçüncü ülke kökenli çifte vatandaşların, ‘ulusal güvenliği tehdit etmeleri’ durumunda belirli bir süreliğine Macar vatandaşlığından çıkarılmaları için Meclis'e yasa tasarısı sundu.

KABUL EDİLİRSE 10 YIL VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILACAKLAR

Başbakan Viktor Orban’ın partisi Fidesz tarafından Meclis'e sunulan yeni yasa tasarısı, ‘yabancı güç ve oluşumların çıkarları doğrultusunda hareket eden, bu nedenle toplum düzenini ve ulusal güvenliği tehdit eden kişilerin’ Macaristan vatandaşlığından 10 yıl süreyle çıkarılmasını öngörüyor.

Buna göre, Avrupa Birliği (AB), İsviçre, Norveç, Lihtenştayn ve İzlanda dışındaki üçüncü ülke kökenli çifte vatandaşlar, toplum düzeni ve ulusal güvenliği tehdit ettikleri gerekçesiyle vatandaşlıktan çıkarılabilecek.