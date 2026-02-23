Macaristan'dan Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya 90 milyar euroluk yardımına engel

Avrupa Birliği'nin Ukrayna'nın direnişini sürdürebilmesi için hazırladığı 2026 yılı mali paketi Macaristan engeliyle karşılaştı.

İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre oy birliği gerektiren 90 milyar euroluk kredi, Macaristan'ın çekinceleriyle bloke edildi.

Macaristan, Ukrayna'ya gidecek yardımın önünü kesti.

Denize kıyısı olmayan ve enerjide tamamen Rusya'ya bağımlı olan Macaristan, Ukrayna'nın boru hatlarından gelen ham petrolü kesmesine tepkili.

ORBAN: AB'NİN PAKETİ KABUL EDİLMEYECEK

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Drujba petrol boru hattının kapatılmasına seyirci kalmayacaklarını belirterek Macaristan'ın yakıt tedarikini güvence altına alacağını ve sevkiyatlar yeniden başlayana kadar gerekli önlemleri devreye sokacağını ifade etti.

Orban, söz konusu önlemleri, "Macaristan'dan Ukrayna'ya dizel sevkiyatı yapılmayacak, Ukrayna'ya askeri yardım reddedilecek, AB'nin 20. yaptırım paketi kabul edilmeyecek" ifadeleriyle açıkladı.

AB'de Orban'ı ikna etmenin yolları aranırken Macaristan'ın petrol güvenliği konusundaki inadı Ukrayna'nın 2026 yılındaki askeri ve ekonomik varlığını büyük bir belirsizliğe sürüklüyor.

MACARİSTAN VE SLOVAKYA İÇİN KRİTİK ÖNEMDE

Macaristan ve Slovakya için kritik önem taşıyan Drujba boru hattına 27 Ocak'ta yapılan saldırı sonucu petrol sevkiyatı sekteye uğramış, Budapeşte ve Bratislava hükümetleri Ukrayna'yı bu petrol sevkiyatının devam etmesine engel olmak suretiyle durumu siyasi amaçlı kullanmakla suçlamıştı.

Drujba boru hattı üzerinden petrol sevkiyatının durmasının ardından Macaristan ve Slovakya, tepki olarak Ukrayna'ya dizel yakıt tedarikini askıya alma kararı almıştı.

Dondurulan Rus paralarını kullanma planı Belçika'nın itirazıyla rafa kalkınca AB, çareyi kendi bütçesinde bulmuştu.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto 20 Şubat'ta Drujba boru hattı üzerinden ülkeye petrol sevkiyatı yeniden başlayana kadar Ukrayna'ya 90 milyar euroluk AB kredisini bloke edeceğini bildirmişti.