Sakarya'da 17 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Sakarya’da Anadolu Otoyolu'nda 17 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4'ü ağır 7 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya Arifiye ilçesi mevkiinde Ankara yönüne giden yolcu otobüsü, tır, minibüs ve otomobil ile ticari araçlar arka arkaya kaza yapan araçlara çarptı.
17 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasının ardından bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
4'Ü AĞIR 7 YARALI
Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
ANKARA İSTİKAMETİ KAPANDI
Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti ulaşıma kapandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
