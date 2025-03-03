Macaristan'ın askeri müdahale iması, Bosna Hersek'le ilişkileri gerdi

İHA

Macaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Levente Magyar, Bosna-Hersek'in Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinin idari merkezi Banja Luka'da, Sırp lider Milorad Dodik ile bir araya gelerek, Batı'nın Bosna-Hersek'e yönelik yaklaşımını eleştirdi. Magyar, Sırp lider Dodik’e yönelik ayrılıkçı açıklamalar nedeniyle başlatılan hukuki süreçlere destek vererek, Batı’nın Bosna-Hersek’teki Sırplara yönelik tavrını sert bir dille eleştirdi.

Geçtiğimiz hafta bir yıl hapis cezasına çarptırılan Dodik hakkında Batı’nın siyasi linç kampanyası yürüttüğünü belirten Magyar, “Batı, Bosna-Hersek’teki Sırplara düşman gibi davranamaz. Sırp halkı gururludur ve buna katlanmak zorunda değildir” dedi.

MACARİSTAN'DAN SIRPLARA DESTEK: "YANINIZDAYIZ"

Magyar, Macaristan’ın, Balkanlar’daki gelişmelere seyirci kalma döneminin geride kaldığını vurguladı. Batı’nın, Bosna-Hersek’i kendi vilayeti gibi görmeye devam ettiğini, bunun kabul edilemez olduğunu belirten Magyar, “Bosna-Hersek, egemen bir devlettir ve Batı’nın bu yaklaşımı, geçmişteki acılara sebep olmuştur” dedi. Macar diplomat, Sırp Cumhuriyeti'ni desteklediklerini ifade ederek, “Ne olursa olsun, Sırp Cumhuriyeti halkının yanındayız. Macaristan, sadece 70 kilometre mesafede ve bu ülkeye bir zarar gelirse, bu bizim de sorunumuzdur” diyerek, ülkesinin duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.

BOSNA-HERSEK'İN TEPKİSİ: BÜYÜKELÇİ GÖRÜŞMEYE ÇAĞRILDI

Magyar’ın açıklamaları sonrası, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljko Komsic, Macaristan’ın Saraybosna Büyükelçisi Krisztian Posa’yı istişarelerde bulunmak üzere görüşmeye çağırdı.

HAVA SAHASINDA GERİLİM: MACAR UÇAKLARINA İZİN VERİLMEDİ

Tartışmaların tırmandığı bir başka konu ise Macaristan’dan gelen askeri uçak oldu. Bosna-Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Macaristan’a ait bir askeri uçağa Bosna-Hersek hava sahasında iniş izni vermeyi reddettiğini duyurdu. Helez, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın, Sırp lider Dodik’e verdiği desteğin, bölgedeki siyasi gerilimi arttırdığına dikkat çekerek, Macar askeri uçağının bölgeye inişinin siyasi bir mesaj niteliği taşıdığını söyledi.

SİYASİ GERGİNLİK ARTIYOR: DODİK'İN MAHKEME KARARI

Sırp lider Milorad Dodik, Bosna-Hersek’in anayasal düzenine karşı hareket ettiği gerekçesiyle geçtiğimiz hafta bir yıl hapis cezası ve 6 yıl süreyle Sırp Cumhuriyeti Başkanlığı görevinden men cezasına çarptırıldı. Bu karar sonrası, Bosna-Hersek’teki siyasi gerginlik arttı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Dodik’e karşı başlatılan siyasi cadı avı olarak nitelendirilen süreci eleştirerek, Bosna-Hersek yönetiminin kararını “adaletsiz” olarak değerlendirdi.

SIRP CUMHURİYETİ'NDEN KARAR: DEVLET GÖREVLİLERİNE YASAK

Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi, Bosna-Hersek Mahkemesi, Savcılığı ve SIPA gibi devlet organlarına faaliyet yasağı getirdi. 27 Şubat'ta alınan bu karar, Sırp Cumhuriyeti sınırları içinde devlet görevlilerinin güvenliğini tehlikeye atma riski taşımaktadır. Bosna-Hersek’teki bu gergin ortam, bölgedeki siyasi istikrarı daha da tehdit ederken, Dodik’in siyasi geleceği ve Macaristan’ın destek açıklamaları, gelişmeleri dünya gündeminin en üst sıralarına taşıdı.