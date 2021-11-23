MacKenzie Scott'ın bir türlü erimeyen serveti

Dünyanın en zengin 21'inci insanı olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott’ın serveti, 12 ayda 8.6 milyar dolar bağış yapmasına rağmen erimiyor.

2019 yılında Jeff Bezos’tan boşanma kararı alan MacKenzie Scott, boşanma sürecinde Amazon’un yüzde 4 hissesinin sahibi olurken yaklaşık 60 milyar dolarlık bir mal varlığı elde etti.

Forbes dergisi tarafından hazırlanan listelere göre dünyanın en zengin 21’inci insanı olarak kayıtlara geçen Scott, elde ettiği parasını tamamen tükenene kadar yardım işlerine harcayacağının sözünü vermişti.

12 AYDA 8.6 MİLYAR DAĞITTI

Bu yılın Haziran ayına kadar geçen 12 aylık süreçte farklı kurum ve kuruluşlara yaklaşık 8.6 milyar dolar bağışlayan Scott’ın serveti, Amazon’un hisselerinin değerlenmesiyle birlikte bu kadar yüklü bir bağışa rağmen neredeyse hiç azalmadı.

51 yaşındaki Scott’ın parayı nasıl bir başvuru sürecinde dağıttığı henüz bilinmiyor.

LGBT GRUPLARINI DESTEKLEYEN BİR DERNEĞE DE YARDIM YAPTI

İddialara göre Alaska Native Heritage Centre isimli yerlileri koruma ve destek vakfı ile Triangle Project isimli Cape Town merkezli LGBT gruplarını destekleyen bir derneğe paraların verildiği, ayrıca da Cal Poly Üniversitesi’ne para yardımı yapıldığı kaydedildi.