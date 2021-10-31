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Macron, Kongo Cumhurbaşkanı'nın elini sıkmadı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika Birliği Örgütü adına zirveye katılan Demokratik Kongo Cumhurbaşkanı Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo'nun ısrarına rağmen elini sıkmadı.
- Haber Merkezi
- 31.10.2021 - 04:54
İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Demokratik Kongo Cumhurbaşkanı Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo'nun arasındaki ilginç diyalog, sosyal medyada gündem oldu.
MACRON, AFRİKALI LİDERİN ELİNİ SIKMADI
Afrika Birliği Örgütü adına zirveye katılan Demokratik Kongo Cumhurbaşkanı Tshilombo, yanına geldiği halde elini sıkmamakta direnen Macron'a adeta isyan ederbir beden diliyle tepki gösterdi.
Macron, Kongo Cumhurbaşkanı'nın elini sıkmadı - Video