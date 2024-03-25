Macron'dan Netanyahu'ya Refah uyarısı: Filistinlileri zorla yerinden etmek 'savaş suçu' olabilir Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Refah'taki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin "savaş suçu" teşkil edebileceği konusunda uyardı.

İHA

İsrail'in Gazze'deki katliamları 7 Ekim'den beri sürerken dünya liderlerlerinin görüşmeleri de devam ediyor.

Netanyahu'ya 'savaş suçu' uyarısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefonda görüştü.

Görüşmede Macron, Netanyahu’ya Gazze Şeridi’nin Refah kentindeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin "savaş suçu" teşkil edebileceği konusunda uyarıda bulunarak, Refah’a yönelik herhangi bir askeri operasyona karşı olduğunu yineledi.

Fransa'dan 'acil ve kalıcı ateşkes çağrısı' planı

Fransa, BM Güvenlik Konseyi'ne "acil ve kalıcı bir ateşkes" çağrısında bulunan karar tasarısı sunmayı planlıyor.

İsrail'in geçtiğimiz cuma günü Filistin’in Batı Şeria bölgesinde 800 hektarlık araziye el koymasını kınayan Macron, Netanyahu'ya BM Güvenlik Konseyi'ne Gazze’de "acil ve kalıcı bir ateşkes" çağrısında bulunan karar taslağı sunma niyetinde olduğunu açıkladı.

Macron, ayrıca Netanyahu’ya insani yardımların girişi için Gazze Şeridi’ne tüm geçiş noktalarını derhal açması çağrısında bulundu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)