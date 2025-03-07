Macron'dan Putin'in Napolyon hatırlatmasına cevap: Tarihi yanlış yorumluyor

AA

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Belçika'nın başkenti Brüksel'de olağanüstü bir zirve için bir araya geldi.

Zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Avrupa'da ciddi bir dönemden geçtiğimizin hepimiz farkındayız." dedi.

"RUSLAR, UKRAYNA'YI TARAFSIZ GÖRMEK İSTİYORLAR"

Macron, barışın sağlanmasını istediklerini ancak Ukrayna için hiçbir garanti olmadan aceleyle müzakere edilecek bir ateşkesi arzulamadıklarını vurguladı.

"Ukrayna'da, bu ülkenin egemenliği ve güvenliği yanı sıra bizim de güvenliğimiz söz konusu." ifadesini kullanan Macron, Rusya'nın Avrupa ve Fransa için uzun vadede varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Rusların, 2022'de İstanbul'da yapılan müzakerelerde ve daha sonra da niyetlerini ifade ettiğini belirten Macron, Moskova hükümetinin, Ukrayna'da hiçbir ordu bulunmamasını ve ülkenin askerden arındırılmasını istediğini söyledi.

"PUTİN, TARİHİ YANLIŞ YORUMLUYOR"

Macron, "Ruslar, Ukrayna'yı tarafsız bir ülke olarak görmek istediklerini söylüyorlar. Bu da küçültülmüş bir ordu anlamına geliyor." dedi.

Putin'in, "(Napolyon'un Moskova seferi bozgunu) Hala nasıl bittiğini unutarak Napolyon'un zamanlarına geri dönmek isteyen insanlar var." sözlerinin hatırlatılması üzerine Macron, şöyle konuştu:

"Tarihi yanlış yorumladığını düşünüyorum ve bu beni şaşırtıyor. Napolyon fetihler gerçekleştirdi ancak bugün Avrupa'da gördüğüm tek emperyalist güç Rusya'dır. O tarihe revizyonist ve emperyalist bir bakış açısıyla yaklaşan bir liderdir."

"SAVUNMA KAPASİTELERİMİZİ ARTIRMALIYIZ"

"Kısa vadede önceliğimiz, Ukrayna ve ordusunu desteklemek." diyen Macron, AB'nin bu yıl Ukrayna'ya 30,6 milyar avro destek sağlayacağını duyurdu.

Macron, "Ukrayna'da ne olursa olsun, tehdidi göz önünde bulundurduğumuzda, savunma kapasitelerimizi artırmalıyız. Önümüzdeki birkaç yıl içinde Avrupalılar için bağımsız savunma kapasitelerini oluşturmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Zirvede, öncelikli alanların belirlendiğine dikkati çeken Macron şöyle dedi:

"Bunlar ya bağımlılıklarımızın bulunduğu ya da Avrupa ve Avrupa dışı çözümler arasında rekabetin olduğu alanlardır. Hava savunması ve füze karşıtı savunma, derin saldırı kapasitesini de içeren topçu sistemleri, füzeler ve mühimmat, İHA (İnsansız hava araçları) ve İHA savar sistemleri, ayrıca uzay ve kritik altyapıların korunmasını içeren stratejik kolaylaştırıcı unsurlar."

Avrupa'nın, Rusya'nın saldırısına karşı koyabilecek büyüklükte ve yapıda bir Ukrayna ordusu fikrini desteklediğini vurgulayan Macron, bunun kara kuvvetleriyle birlikte gerekli tüm teçhizatı içeren yüz binlerce askerden oluşan bir ordu anlamına geldiğine işaret etti.

NÜKLEER CAYDIRICILIK KONUSUNDA GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Macron, bu süreci NATO ve diğer ilgili taraflarla yakın işbirliği içinde sürdüreceklerini belirterek, nükleer caydırıcılık konusunda ilerlemek isteyen AB devletleriyle stratejik bir diyalog başlatmak istediğini bildirdi.

Birçok mevkidaşıyla bu konuyu görüştüğünü söyleyen Macron, şunları kaydetti: