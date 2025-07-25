Macron'un kararı Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından 'tarihi' olarak tanımlandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tarihi kararının yankıları sürüyor.

Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihsel taahhüdüne sadık kalarak, Fransa'nın Filistin devletini tanımasına karar verdim." ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yazdığı mektuba da yer verdiği paylaşımında Macron, ülkesinin Filistin devletini tanıma kararını eylül ayında yapılacak BMGK toplantısında resmen ilan edeceğini açıkladı.

KARAR 'TARİHİ' OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin devletini tanıma kararının memnuniyetle karşılandığını duyuruldu.

Açıklamada, Macron’un kararının ‘tarihi bir karar’ olarak tanımlandığı ve bu kararın Fransa’nın uluslararası hukuka, BM kararlarına ve iki devletli çözümün diplomatik yollarla uygulanmasına olan bağlılığını ortaya koyduğu belirtildi.

DİĞER ÜLKELERE ÇAĞRI YAPILDI

Bakanlık, ayrıca, bölgede ve küresel ölçekte barış ortamının oluşturulması için diğer ülkelere, eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında Filistin devletini tanıma çağrısında bulundu.

Macron’un bu kararının, özellikle Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap ülkeleri ile Filistin diplomasisinin uluslararası alanda Filistin’e desteği artırma çabalarının bir başarısı olarak görüldüğü Bakanlık tarafından kaydedildi.