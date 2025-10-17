Madagaskar’da darbe yapan Albay Devlet Başkanı Randrianirina göreve başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Afrika ülkesinde yeni dönem...

Madagaskar Silahlı Kuvvetlerine bağlı elit askeri birlik CAPSAT'ın yönetime el koyduğu Madagaskar'da Yüksek Anayasa Mahkemesi, ülkeden ayrılan Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina'nın yerine ordunun yönetime el koyduğunu duyuran Albay Michael Randrianirina'yı Devlet Başkanı olarak geçiş hükümetinin başına getirildiğini duyurmuştu.

GÖREVE BAŞLADI

Randrianirina, bugün Yüksek Anayasa Mahkemesi'nde düzenlenen törenle yemin etti.

YEMİN ETTİ

Yemin töreninde konuşan Randrianirina, "Madagaskar Devlet Başkanı olarak görevimin yüksek sorumluluklarını tam, eksiksiz ve adil bir şekilde yerine getireceğim. Bana verilen yetkiyi kullanacağıma ve tüm gücümü ulusal birliği ve insan haklarını savunmak ve güçlendirmek için harcayacağıma yemin ederim." dedi.

CUMHURBAŞKANI ÜLKEYİ TERK ETTİ

Randrianirina, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina’nın ülkeyi terk ettiğini belirterek, ordunun parlamentonun alt kanadı dışındaki tüm kurumları feshettiğini duyurdu.

Ordunun müdahalesi, alt meclisin Rajoelina’yı görevden azletme yönünde oy kullanmasından sadece dakikalar sonra geldi.

NE OLMUŞTU?

Madagaskar'da son haftalarda elektrik ve su kesintilerine karşı başlayan gösteriler, kısa sürede Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın istifasının talep edildiği hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Ekonomik sıkıntıların derinleştiği ülkede halkın tepkisi büyürken, gösterilerde kamu binaları hedef alınmış, bazı bölgelerde ordu birlikleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Ordunun özel bir birimi olan Kamu Hizmetleri ve Yerel Yönetimlerin Korunma Destek Birliği (CAPSAT), protestocularla dayanışma içinde hareket ettiğini ilan etmişti.

GÖSTERİLER DÜZENLENDİ

Fransız Ulusal Radyosu RFI'nın 13 Ekim'deki haberinde, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın, Fransız ordusuna ait bir uçakla ülkeden gizlice ayrıldığı ileri sürülmüştü.

Rajoelina'nın nerede olduğuna dair ise hala resmi açıklama yapılmadı.

Albay Randrianirina komutasındaki Kara Kuvvetleri Personel İdare Merkezi (CAPSAT) askerleri bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girerek yönetime el konulduğunu ve anayasanın askıya alındığını duyurmuştu.

Son verilere göre, protestolarda şu ana kadar en az 22 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.