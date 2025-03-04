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Madagaskar'da Honde Kasırgası etkili oldu

Madagaskar'da Honde Kasırgası etkili oldu Ulusal Risk ve Afet Yönetim Bürosundan (BNGRC) yapılan açıklamada, Honde Kasırgası sebebiyle 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, 88 binden fazla kişinin ise kasırgadan etkilendiği kaydedildi.