Madagaskar'da Honde Kasırgası etkili oldu

AA
Madagaskar'ın güneybatısında Honde Kasırgası meydana geldi..
Ülkenin güneybatısındaki Menabe bölgesinde Honde Kasırgası'nın etkili olması sonrası Ulusal Risk ve Afet Yönetim Bürosundan (BNGRC) açıklama yapıldı.
88 BİNDEN FAZLA KİŞİ ETKİLENDİ
Yapılan açıklamada, Honde Kasırgası'ndan 88 binden fazla kişinin etkilendiği belirtildi.
Kasırga nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği, 88 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, afette yaklaşık 27 bin kişinin yerinden olduğu aktarıldı.
13 BİN EV SULAR ALTINDA KALDI
Açıklamada, kasırgada 13 bin evin sular altında kaldığı, 10 bin 305 evin yıkıldığı ve 6 bin hektar tarım arazisinin zarar gördüğü bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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