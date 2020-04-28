Madagaskar'ın korona ilacını bir ülke daha sipariş verdi

Madagaskar'ın koronavirüse karşı ürettiği bitkisel ilaç 'Covid Organics'e Senegal'den sonra Gine Bissau da talip oldu.

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun yaptıkları video konferansta Covid Organics'i ülkesi ve çevre ülkelere tedarik etmeyi teklif ettiğini aktardı.

Embalo'ya teşekkür eden Madagaskar Cumhurbaşkanı, Gine Bissau'nun ilaçları özel bir uçakla aldıracağını kaydetti.

"AFRİKA'YA İNANMALIYIZ"

Gine Bissau Cumhurbaşkanı da ülkesinde koronavirüse yakalanan kişilerde ilacı kullanacaklarını belirterek, "Bu keşfe güveniyorum, Afrikalılar olarak Afrika'ya inanmalıyız." ifadesini kullandı.