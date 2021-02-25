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    Madrid'de stadyumda koronavirüs aşılaması yapıldı

    Başkent Madrid'deki stadyumda aşılama için hazırlık yapıldı. Çeşitli sektörlerden çalışanlar, stadyuma gelerek aşı oldu.
    • AA
    • 25.02.2021 - 17:42
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 17:46
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    Madrid'de stadyumda koronavirüs aşılaması yapıldı

    İspanya'nın başkenti Madrid'deki stadyumda, koronavirüse karşı toplu aşılamalar başladı.

    Atletico Madrid kulübüne bağlı olan Wanda Metropolitano Stadı'nda başlayan ilk toplu koronavirüs aşılaması, Madrid özerk yönetiminde görevli belediye polisleri, sağlık personeli, itfaiyeci ve sivil koruma çalışanlarına yapıldı.

    STADYUM, AŞILAMA İÇİN HAZIRLANDI

    Personel, stadyumun iç bölümündeki geniş koridorlara kurulan masalara gelerek aşısını vuruldu.

    Aşılama süreciyle ilgili denetim yapmak için stadyuma gelen Madrid Özerk Hükümet Başkanı Isabel Diaz Ayuso, burada AstraZeneca firmasından alınan aşıların kullanıldığını belirtti.

    Ayuso, Madrid özerk yönetimine şimdiye kadar 400 bin doz aşı geldiğini ve 175 bin kişinin ikinci doz aşısını olduğunu kaydetti.

    Madrid de stadyumda koronavirüs aşılaması yapıldı #1

    AŞI TEDARİKİ İLKBAHARDA HIZLANACAK

    Aşılama için farklı kampanyalar başlattıklarını aktaran Ayuso, aşı tedarikinin ilkbaharda hızlanmasını beklediklerini ve nisandan itibaren Madridlilerin çoğunluğunu aşılayabilecek toplu aşılamaların gerçekleşeceğini duyurdu.

    İspanya'nın genelinde stadyumlar, spor ve gösteri salonları gibi büyük mekanlar koronavirüs toplu aşılamaları için kullanılacak.

    Toplu aşılamaların yapılacağı yerler arasında Wanda Metropolitano Stadı'nın yanı sıra İspanya Futbol Federasyonuna ait Las Razos Futbol Şehri Spor Kompleksi, Real Madrid'in basketbol maçlarını oynadığı ve aynı zamanda gösteri salonu olan WiZink Center, Barselona'da Nou Camp Stadı ve Sevilya'da Sanchez Pizjuan Stadı bulunuyor.

    Madrid de stadyumda koronavirüs aşılaması yapıldı #2

    SALGIN BİLANÇOSU VE AŞI TEDARİKİNDE YAŞANAN GECİKME

    Avrupa'da koronavirüsün en yoğun görüldüğü ülkelerden biri olan İspanya'da bu zamana kadar 68 bin 468 kişi salgından hayatını kaybetti, toplamda 3 milyon 170 bin 644 vaka tespit edildi.

    Avrupa Birliği'nin anlaşma yaptığı aşı üreticisi firmalardan İspanya'ya şimdiye kadar 4 milyon 508 bin 845 doz aşı geldi, 1 milyon 221 bin 183 kişinin ikinci doz aşılanması tamamlandı.

    Hükümet, yaz sonuna kadar İspanya'nın nüfusunun (yaklaşık 47 milyon) yüzde 70'inin aşılanması hedefini koymuştu ancak aşı tedarikinde yaşanan gecikmelerden dolayı bu hedefin tutturulması zor gözüküyor.

    Madrid de stadyumda koronavirüs aşılaması yapıldı #3

    Madrid de stadyumda koronavirüs aşılaması yapıldı #4

    Madrid de stadyumda koronavirüs aşılaması yapıldı #5

    Madrid de stadyumda koronavirüs aşılaması yapıldı #6

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