Madrid'deki Ukrayna Büyükelçiliği'nde patlama meydana geldi

Elçilik binasına gelen zarfın açılmasıyla birlikte patlama yaşandı. Bina kordona alınırken, 1 kişi yaralandı.

İspanya'nın başkenti Madrid, patlamaya sahne oldu.

Patlama, başkentteki Ukrayna Büyükelçiliği'nde yaşandı.

Açılan zarf patlamaya neden oldu

Patlamanın, büyükelçiliğie gelen bir zarfın açılması sonrası meydana geldiği belirtildi.

CNN International'ın aktardığına göre, zarfı açan çalışan hafif şekilde yaralandı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın sözcüsü Oleg Nikolenko, yaralanan çalışan için "Hayati tehlikesi yok." dedi.

Yaralı tedavi altında: Soruşturma başlatıldı

Hafif yaralanan çalışan hastanede tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Madrid merkezli TVE televizyonu, büyükelçiliğin çevresinin kordon altına alındığını duyurdu.

Yurt dışındaki büyükelçiliklere acil durum talimatı

Öte yandan Sözcü Nikolenko, Kuleba'nın "yurt dışındaki tüm Ukrayna büyükelçiliklerinde güvenliği artırmak için acil talimat verdiğini" söylerken, şöyle dedi:

"Bu patlamanın arkasında kim olursa olsun, Ukraynalı diplomatların gözünü korkutmayı, Ukrayna'yı güçlendirmek ve Rus saldırganlığına karşı koymak için günlük çalışmalarını durdurmayı başaramayacaklar."

NATO ülkesi İspanya, Rusya'ya karşı Ukrayna'ya askeri teçhizat göndermişti.