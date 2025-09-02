Maduro: ABD’nin askeri yığınağı, rejim değişikliği amaçlı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Karayipler’deki ABD askeri yığınağının Venezuela hükümetini devirmeye yönelik olduğunu söyledi. Ülkesinin ABD tarafından saldırıya uğraması durumunda “silahlı bir cumhuriyet ilan etmeye” hazır olduklarını belirtti.

"ASKERİ TEHDİT YOLUYLA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ İSTENİYOR"

Maduro, “Askeri tehdit yoluyla rejim değişikliği arayışındalar. Son 100 yılda kıtamızda gördüğümüz en büyük tehdit ile karşı karşıyayız. Eğer Venezuela saldırıya uğrarsa topraklarımızı savunmak için derhal silahlı mücadeleye geçeriz” dedi. Ayrıca ABD’nin, Venezuela’yı hedef alan bin 200 füzeye sahip 8 savaş gemisi ve denizaltı gönderdiğini açıkladı.

ABD: ASKERİ VARLIĞIMIZ, KARTELLERE KARŞI

ABD, Karayipler’deki donanma konuşlandırmasının Latin Amerika’daki uyuşturucu kartellerine yönelik olduğunu savunuyor. Ancak Maduro, haftalardır ABD’nin askeri varlığına dair endişelerini dile getiriyor ve buna karşılık ülke sınırlarına asker konuşlandırdı, binlerce vatandaşını askeri milis güçlere katılmaya çağırdı.

ABD donanması, Karayipler’de 2 Aegis güdümlü füze destroyeri, Latin Amerika açıklarında ise USS Sampson destroyeri ve USS Lake Erie kruvazörü ile görev yapıyor.