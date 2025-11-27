Maduro'dan Hava Kuvvetlerine "hazır olun" talimatı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Venezuela'nın başkenti Caracas’taki törende konuşan Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesine yönelik baskıların arttığını belirterek ABD’yi “emperyalist güçlerle bölge barışını tehdit etmekle” suçladı.

Maduro, son 17 haftada çeşitli provokasyon ve baskılarla karşılaştıklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Karayipler, Güney Amerika ve Venezuela’nın huzuru; sahte, abartılı ve kimsenin inanmadığı gerekçelerle hedef alınmaya çalışılıyor.

Venezuela’nın egemenliğinden ödün vermeyeceğini vurgulayan Maduro, halkın olası tüm saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu kaydetti.

"SAVUNMAYA HAZIRIZ"

Maduro, Venezuela halkının tarihsel bir bilinçle hareket ettiğini belirterek, “Bugün Venezuela’yı korkutan hiçbir tehdit yok. Halkımız, Bolivar’ın mirası doğrultusunda topraklarını, denizlerini ve gökyüzünü savunmak için sükunet içinde hazırdır.” dedi.

ABD'DEN CARTEL DE LOS SOLES HAMLESİ

Washington yönetimi kısa süre önce Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini öne sürdüğü Cartel de los Soles’i “Yabancı Terörist Örgütler” listesine almıştı. Caracas yönetimi ise bu kararı reddederek, ABD’nin bu adımı “ülkeye müdahale için bahane üretme girişimi” olarak nitelendirmişti.

UÇAK GEMİSİ BÖLGEDE

ABD donanmasına ait dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve beraberindeki saldırı grubu, “uyuşturucu ile mücadele” gerekçesiyle Latin Amerika sularına gönderildi. Bu gelişme, Venezuela tarafından bölgede askeri tansiyonu artıran bir hamle olarak görülüyor.

ABD’nin bölgedeki askeri hareketliliğine karşılık olarak Maduro, ülkede 4,5 milyon milis gücünün seferber edildiğini duyurdu. Venezuela lideri, “Herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazırız.” diyerek kararlılık mesajı verdi.