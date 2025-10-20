Mahmud Abbas'tan Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkese rağmen abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise Gazze'deki ateşkesin hala yürürlükte olduğunu belirtti.

Donald Trump, Hamas liderliğinin ateşkes ihlallerine karışmadığını, bazı isyancı grupların sorun çıkardığını söyledi.

34 FİLİSTİNLİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana 34 Filistinli daha hayatını kaybetti.

Filistin basını, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher ile Ramallah'ta görüştüğünü bildirdi.

ATEŞKESİN KALICI OLMASI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU

Mahmud Abbas görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın planının 'ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, esir değişimi, insani yardımların girişi, İsrail'in Gazze'den çekilmesi, yeniden imar sürecine geçilmesi ve İsrail hükümeti tarafından Filistin yönetiminin ve iki devletli çözümün zayıflatılmasına son verilmesini' kapsayan birinci aşamasına uyulması çağrısı yaptı.

"BARIŞIN KALICI HALE GELMESİ İÇİN ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"

Abbas, Arap ülkeleri ile uluslararası toplumun desteğiyle ve ilgili taraflarla koordinasyon içinde, Filistin devleti kurumlarının Gazze'nin yönetimini üstlenmeye hazır olduğunu belirterek Filistin devletinin, Donald Trump, tüm arabulucular ve ortaklarla ateşkesin bir sonraki aşamasını tamamlayarak, uluslararası barış kararları temelinde kalıcı hale gelmesi için çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.