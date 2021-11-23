ABD'de ırkçılığa karşı mücadelesiyle sembolleşen ve dünyaca tanınır hale gelen Malcolm X'in kızı Malikah Şahbaz'ın ölümünde polis, şüpheli bir duruma rastlanmadığını açıkladı.

ABD'de ırkçılıkla mücadelesiyle eden sembol isimlerden biri olan siyahi müslüman Malcolm X'in (El-Hacc Mâlik eş-Şahbâz) kızı Malikah Şahbaz, hayatını kaybetti.

21 Şubat 1965'te suikasta uğrayan ve cinayetin üzerinden yıllar geçmesine rağmen sır perdesi bir türlü aralanamayan Malcolm X'in kızı Malikah Şahbaz, evinde ölü bulundu.

56 yaşındaki Şahbaz'ın cansız bedeni, dün akşam saat 17.00 civarında kızı tarafından New York'daki bulundu.

"ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ DEĞİL"

ABC gazetesine konuşan bir polis yetkilisi, ölümün 'şüpheli' olmadığını bildirdi.

Şahbaz, Malcolm X'in altı kızından biriydi.

56 YILLIK SIR PERDESİ

Malcolm X'e suikast düzenlemekle suçlanan ve uzun yıllar hapis yatan 2 sanık hakkındaki suçlamalar 19 Kasım'da düşürülmüştü.

Davanın akışındaki bu değişikliğin nedeninin, Netflix'te geçen yıl Malcolm X hakkında yayınlanan belgesel olduğu belirtiliyor.

Söz konusu belgeselde, Malcolm X'in katili olmakla suçlanan kişiler hakkında çok az delil bulunduğu ve haksız yere hapis yattıkları, tanık ifadelerinde çelişkiler olduğu belirtilmişti.

Malcolm X suikastı, siyahi Müslümanlar ve tarihçiler arasında uzun yıllardır tartışılan bir konu olmuştu. Malcolm X'in, ABD hükümeti ya da bir kolluk birimi tarafından öldürüldüğü iddiaları öne çıkmıştı.

Malcolm X’i kimin öldürttüğü konusu, cinayetin üzerinden 56 yıl geçmesine rağmen tam olarak açıklığa kavuşmadı. Suikasttan sonra tutuklanan 3 kişi ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Malcolm X'in avukatları, Şubat 2021'de yaptıkları açıklamada, 21 Şubat 1965'te Harlem bölgesindeki Audubon Ballroom Konferans Salonu'nda yaptığı konuşma esnasında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden siyahi lidere New York Polis Teşkilatı (NYPD) veya Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından komplo kurulmuş olabileceğine dair delillere ulaştıklarını iddia etmişti.