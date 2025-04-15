Maldivler, İsrail pasaportlu kişilerin ülkeye girişini yasakladı

AA

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İSRAİLLİLERİN GİRİŞİ YASAKLANDI

Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, yasaya ilişkin bilgi verdi.

Muizzu, söz konusu düzenlemenin yasalaştığını duyurarak, "İsrail pasaportu taşıyan kişilerin Maldivler'e girişi yasaklandı." ifadesini kullandı.

"FİLİSTİN HALKIYLA DAYANIŞMAMIZI GÖSTERİYOR"

Devlet Başkanı Muizzu, alınan bu kararın, İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü zulme karşı Maldivler'in tutumunu ortaya koyduğunu belirtti.

Açıklamasında, Maldivler'in her zaman Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu vurgulayan Muizzu, yasa ile birlikte ülke kamuoyunun taleplerinin de karşılık bulduğuna işaret etti.

YASA PARLAMENTODA OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

İsrail vatandaşlarının ülkeye girişine yönelik yasak kararı, Maldivler'de halk gösterilerinin ardından gündeme gelmişti.

Ana muhalefetteki Maldivler Demokratik Partisi (MDP) tarafından Bakanlar Kurulu'na sunulan yasa teklifi, parlamentoda oy çokluğuyla kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Yasa ile birlikte, İsrail pasaportu taşıyan kişilerin Maldivler'e seyahat etmeleri resmi olarak engellenmiş oldu.

YARDIMLAR ARTACAK

Cumhurbaşkanı Muizzu’nun, kabinesine Filistinlilere destek amaçlı kampanyalar başlatılması ve insani yardım çalışmalarının hızlandırılması yönünde talimat verdiği de duyuruldu.