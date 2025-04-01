Malezya'da doğal gaz boru hattında yangın çıktı

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Malay Mail gazetesinin haberine göre, Malezya'nın başkenti, Kuala Lumpur'daki boru hattında gaz kaçağı nedeniyle yangın çıktı.

Selangor Eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı Mohd Zaini Abu Hassan, yangın nedeniyle 112 kişinin yaralandığını belirtti.

EKİPLERİN YANGINA MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR

Hassan, 47 evin yangında hasar gördüğünü aktardı.

Yerel medyadaki haberlerde, sabah erken saatlerde gaz kaçağı nedeniyle boru hattında çıkan yangında alevlerin 500 metreye ulaştığı ve birkaç kilometre uzaklıktan görünür olduğu belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerinde müdahalelerine devam ettiği kaydedildi.