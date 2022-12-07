- Haberler
- Dünya Haberleri
- Malezya'da iki motosikletlinin yaptığı kaza kamerada
Malezya'da iki motosikletlinin yaptığı kaza kamerada
Yolda seyir halinde olan motosikletlilerden ikisinin kazaya karışma anı anbean kaydedildi.
- Haber Merkezi
- 07.12.2022 - 10:21
- Güncelleme : 07.12.2022 - 10:34
Asya ülkesi Malezya, iki motosikletlinin kazasına sahne oldu.
Motosikletli grup, yolda olacaklardan habersiz ilerliyordu.
Arkadaşına arkadan çarptı
Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, kontrolünü kaybeden sürücülerden biri, diğer motosikletliye arkadan çarptı.
Kasklar paramparça oldu
Çarpışmanın etkisiyle her ikisi de yerde sürüklendi. Feci kazada kaskların paramparça olması dikkati çekti.
Kaza yapanlar bir süre yerden kalkamazken, yol araç trafiğine kapandı.
Malezya'da iki motosikletlinin yaptığı kaza kamerada ViDEO