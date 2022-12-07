Malezya'da iki motosikletlinin yaptığı kaza kamerada

Malezya'da iki motosikletlinin yaptığı kaza kamerada

Yolda seyir halinde olan motosikletlilerden ikisinin kazaya karışma anı anbean kaydedildi.

Asya ülkesi Malezya, iki motosikletlinin kazasına sahne oldu.

Motosikletli grup, yolda olacaklardan habersiz ilerliyordu.

Arkadaşına arkadan çarptı

Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, kontrolünü kaybeden sürücülerden biri, diğer motosikletliye arkadan çarptı.

Kasklar paramparça oldu

Çarpışmanın etkisiyle her ikisi de yerde sürüklendi. Feci kazada kaskların paramparça olması dikkati çekti.

Kaza yapanlar bir süre yerden kalkamazken, yol araç trafiğine kapandı.

Malezya'da iki motosikletlinin yaptığı kaza kamerada ViDEO