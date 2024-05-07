Mersin'de depoda kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı Uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda polis ekiplerinin kimliğini tespit ettiği, depoda iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren şahın gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

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İHA

Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Operasyonun adresi bu kez Mersin oldu.

Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Şüpheli tespit edildi

Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki çalışma neticesinde şüpheli G.G. belirlendi.

Şüphelinin uyuşturucu madde imalatı yaptığının tespit edilmesi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Düzenek kurup kenevir yetiştirdi

Operasyonda baskın yapılan depo olarak kullanılan bir yerin, çeşitli iklimlendirme düzenekleriyle donatılarak kapalı ortamda güneş görmeden saksılarla Hint keneviri yetiştirme alanına çevrildiği ortaya çıktı.

Ele geçirilenler

Depoda 87 adet Hint keneviri ve bunları yetiştirmek için kullanılan kimyasal madde, 14 adet ışıklandırma, 1 adet fan, 2 adet vantilatör ve 1 adet ısı ölçer termostat ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 108 adet çeşitli uyuşturucu haplar bulundu.

Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüphelinin, ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)