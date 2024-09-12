Malezya'da koşu yapan kadına su samurları saldırdı Malezya'nın Sabah eyaletinde, 30'lu yaşlarındaki Mariasella Harun, sabah saatlerinde parkta koştuğu sırada bir grup su samuru tarafından saldırıya uğradı.

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Haber Merkezi

Malezya'da Sabah’ın Tanjung Aru bölgesindeki Perdana Park'ta Çarşamba günü sabah 6.10’da Mariasella Harun, parkta koşarken kanalizasyondan çıkan bir şeyin hızla ona doğru hareket ettiğini fark etti ve ardından su samurları tarafından ısırıldı.

Kadın, saldırı anında ayağa bile kalkamadığını belirtirken bölgede koşu yapan iki kişi, Mariasella'yı kurtarmaya çalışsa da onlar da saldırıya uğradı.

"YAVRULARINI TEHDİT ALTINDA HİSSETMİŞ OLABİLİR"

Sabah Yaban Hayatı Dairesi Müdürü Roland Niun, su samurlarının normalde insanlardan kaçındığını ancak bu olayda hayvanların yavrularını tehdit altında hissetmiş olabileceklerini söyledi.

TALİHSİZ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Mariasella, saldırıdan sonra kaval kemiğinde derin yaralarla hastaneye kaldırıldı. Olay, bölgede bir insana yönelik kaydedilen ilk su samuru saldırısı olarak tarihe geçti.

Yetkililer, vatandaşları su samurlarına yaklaşmamaları konusunda uyardı.