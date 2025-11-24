Malezya'dan çocuklar için sosyal medya kararı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Malezya, çocuklarda sosyal medya kullanımına yeni bir düzenleme getirmeye hazırlanıyor.

"ÇOCUKLARIN ÇEVRİMİÇİ GÜVENLİĞİ GÜÇLENECEK"

Malezya İletişim Bakanı Fahmi Fadzil, yeni doğrulama kurallarıyla birlikte çocukların çevrimiçi güvenliğini güçlendirmeye yönelik hükümet çabalarının bir parçası olarak, 2026'dan itibaren 16 yaş altı çocukların sosyal medya hesapları açmasının yasaklanacağını bildirdi.

2026 YILINDA YÜRÜRLÜKTE OLACAK

Yasağın, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek ‘Çevrimiçi Güvenlik Yasası’ kapsamındaki korumalarla uyumlu olduğunu vurgulayan Bakan Fahmi, tüm platformların, kullanıcı hesapları oluşturulurken yaş doğrulaması yapmasının zorunlu kılınacağının ve bu doğrulamanın resmi kimlikler ya da pasaportlar üzerinden yapılması gerektiğini aktardı.