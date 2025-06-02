Mali’de askeri üsse saldırı: 30’dan fazla ölü

Haber Merkezi
Mali'de kan donduran gelişme...
Mali’nin Timbuktu kentinde terör örgütü El Kaide bağlantılı Cemaat Nusrat ul-İslam ve el-Müslimin (JNIM) adlı grup, askeri havaalanına saldırı düzenledi.
30'DAN FAZLA ÖLÜ VAR
Malili kaynaklar, Burkina Faso sınırına yakın Boulkessi'de bulunan havaalanına düzenlenen saldırıda 30’dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Havaalanında Rus paralı askerlerin de bulunduğu aktarıldı.
13 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Mali ordusu, saldırının püskürtüldüğünü ve 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış