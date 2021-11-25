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    Manş Denizi'nde 27 göçmen hayatını kaybetti

    Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, onlarca kişiye mezar olan Manş'ta ortaya çıkan tabloyu "trajedi" olarak nitelendirdi. Macron, "Manş Denizi'nin mezarlığa dönüşmesine izin vermeyeceğiz" dedi.
    • AA
    • 25.11.2021 - 14:18
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 15:17
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    Manş Denizi'nde 27 göçmen hayatını kaybetti

    Manş Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı yeniden açıklandı.

    Fransa İçişleri Bakanlığı, Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısını güncelledi.

    MANŞ'TA ÖLENLERİN SAYISI

    Dün 31 olarak açıklanan sayı, bugün 27 olarak revize edildi.

    Öte yandan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, RTL radyosunda, düzensiz göçmenlerin Manş Denizi'nden geçmesini sağlamaya çalışan beşinci kişinin gözaltına alındığını belirtti.

    YAŞANANLAR TRAJEDİ

    Yıl başından bu yana Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye gitmeye çalışan 7 bin 800 kişinin kurtarıldığını ifade eden Darmanin, dün yaşananları "trajedi" olarak nitelendirdi.

    Manş Denizi nde 27 göçmen hayatını kaybetti #1

    İNGİLTERE'YE GEÇME GİRİŞİMİ ÖLÜMLE SONUÇLANDI

    Fransa'dan Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan ve düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu aralarında 5 kadın ve bir kız çocuğunun bulunduğu 27 düzensiz göçmen hayatını kaybetmiş, 2 kişi kurtarılmıştı.

    Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'ni (AB) "göç sorununa" ilişkin acil toplantı yapmaya çağırmıştı.

    "MANŞ'IN MEZARLIĞA DÖNÜŞMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

    AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in imkanlarının derhal güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Macron, "Fransa, Manş Denizi'nin mezarlığa dönüşmesine izin vermeyecek." demişti.

    Macron, dün akşam İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı telefon görüşmesinde, düzensiz göçü durdurmanın aciliyeti konusunu ele almıştı.

    Manş Denizi nde 27 göçmen hayatını kaybetti #2

    31 BİN 500 GÖÇMEN FRANSA'DAN İNGİLTERE'YE GEÇMEYE ÇALIŞTI

    Calais'de bulunan ve kötü şartlar içinde yaşam mücadelesi veren çok sayıda düzensiz göçmen, İngiltere'ye gitmeye çalışıyor.

    Fransız yetkililerin verilerine göre, bu yılın başından bu yana 31 bin 500 düzensiz göçmen Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalıştı.

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