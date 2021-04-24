Marine Le Pen, Macron'u uyaran askerleri safına davet etti

Aşırı sağcı Fransız siyasetçi, Emmanuel Macron'a karşı bildiri yayınlayan askerlere çağrı yaptı.

Fransa'da 20 general, ülkede büyüyen bir kaos olduğu iddiasını ortaya atarak, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan bunu durdurmasını, aksi takdirde iç savaş çıkacağı uyarısında bulunmuştu.

Meydana gelebilecek binlerce ölümden Macron'un sorumlu olacağı belirtilmişti.

E-BİLDİRİ YAYINLAYAN ASKERLERE ÇAĞRI

Ülkenin aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (RN) lideri Marine Le Pen, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u iç savaş tehlikesine karşı e-bildiriyle uyaran askerleri saflarına davet etti.

Le Pen, aralarında emekli general ve subayların da bulunduğu askerlerin Macron’a yazdığı açık mektuba cevaben, aşırı sağcı Valeurs Actuelles sitesinde açık mektup yayınladı.

"UYARININ YETERLİ OLACAĞINI SANMIYORUM"

Askerlerin ülkenin kötüye giden durumuna yönelik endişesini paylaştığını belirten Le Pen, “Bununla birlikte, bu zayıf siyasi gücü kötü alışkanlıklarından vazgeçirmek için uyarının yeterli olacağını düşünmüyorum.” ifadesini kullandı.

Marine Le Pen, Macron’un, “Fransa tarihini yeniden yazma” projesine yönelik açıklamalarının, bu düşüncelerinin anlık bir yanılgı değil, esasen yozlaşmış ideolojik düşüncelerin yönlendirdiği siyasi bir eğilim olduğunu gösterdiğini savundu.

“SİZİ, BU SAVAŞTA HAREKETİMİZE KATILMAYA ÇAĞIRIYORUM"

Askerlerin cesurca açıkladıkları endişelerinin kızgınlığı ifade etme seviyesinde kalmaması gerektiğini ifade eden Le Pen, buna seçim yoluyla tescillenecek farklı bir proje aracılığıyla hayata geçecek siyasi bir çözüm aranması gerektiğini vurguladı.

Le Pen, ulusal birlik hükümeti kurma amacıyla cumhurbaşkanı adayı olduğunu aktararak, "Sizi, başlayan bu savaşta hareketimize katılmaya çağırıyorum. Bu siyasi ve barışçıl, her şeyin ötesinde Fransa için bir savaştır.” ifadesine yer verdi.

MACRON'A 'İÇ SAVAŞ' UYARISI

Aralarında 20 emekli general ile emekli ve muvazzaf subayların bulunduğu askerler, Valeurs Actuelles sitesinde yayınladıkları açık mektupta, ülkede büyüyen bir kaos olduğu iddiasında bulunarak, Cumhurbaşkanı Macron'a bu kaosu engellemezse iç savaş çıkacağı ve ölümlerden sorumlu olacağı uyarısında bulunmuştu.

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