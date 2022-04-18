Mario Draghi, koronavirüse yakalandı

Başbakan Draghi'ye yapılan testin sonucunun pozitif olduğu belirtildi. İtalya Başbakanlığı, Draghi'nin durumuna ilişkin açıklama yaptı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi'ye uygulanan koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı.

Draghi'nin son durumuna ilişkin İtalya Başbakanlığı'ndan açıklama geldi.

Test sonucu pozitif çıktı

Buna göre, Draghi'nin koronavirüse yakalandığı ancak herhangi bir belirti göstermediği kaydedildi.

Draghi'nin koronavirüse yakalanması, 74 yaşındaki İtalyan liderin bu hafta içinde yapacağı iki kritik ziyareti de olumsuz etkiledi.

İki ziyarete katılamayacak

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrasında Rus doğalgazına bağımlılığını azaltma arayışına giren ve bu konuda gaz tedarikçisi ülkelerle temaslarını sıklaştıran Başbakan Draghi, koronavirüs olduğu için 20-21 Nisan'da Angola ve Kongo'ya yapacağı ziyarete izolasyonda olduğu için katılamayacak.

Ziyaretleri Draghi'nin yerine iki isim gerçekleştirecek

Draghi'nin yerine bu iki ülkedeki temasları, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani'nin gerçekleştireceği belirtildi.