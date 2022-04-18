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- Mario Draghi, koronavirüse yakalandı
Mario Draghi, koronavirüse yakalandı
- 18.04.2022 - 15:00
- Güncelleme : 18.04.2022 - 15:37
İtalya Başbakanı Mario Draghi'ye uygulanan koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı.
Draghi'nin son durumuna ilişkin İtalya Başbakanlığı'ndan açıklama geldi.
Test sonucu pozitif çıktı
Buna göre, Draghi'nin koronavirüse yakalandığı ancak herhangi bir belirti göstermediği kaydedildi.
Draghi'nin koronavirüse yakalanması, 74 yaşındaki İtalyan liderin bu hafta içinde yapacağı iki kritik ziyareti de olumsuz etkiledi.
İki ziyarete katılamayacak
Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrasında Rus doğalgazına bağımlılığını azaltma arayışına giren ve bu konuda gaz tedarikçisi ülkelerle temaslarını sıklaştıran Başbakan Draghi, koronavirüs olduğu için 20-21 Nisan'da Angola ve Kongo'ya yapacağı ziyarete izolasyonda olduğu için katılamayacak.
Ziyaretleri Draghi'nin yerine iki isim gerçekleştirecek
Draghi'nin yerine bu iki ülkedeki temasları, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani'nin gerçekleştireceği belirtildi.