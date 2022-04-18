Petrol
112.52
0.73%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
582.034
-2.19%
BTXN Coin
31.47
1.28%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Hafif yağmur 7 C

    Mario Draghi, koronavirüse yakalandı

    Başbakan Draghi'ye yapılan testin sonucunun pozitif olduğu belirtildi. İtalya Başbakanlığı, Draghi'nin durumuna ilişkin açıklama yaptı.
    • 18.04.2022 - 15:00
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 15:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mario Draghi, koronavirüse yakalandı

    İtalya Başbakanı Mario Draghi'ye uygulanan koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı.

    Draghi'nin son durumuna ilişkin İtalya Başbakanlığı'ndan açıklama geldi.

    Test sonucu pozitif çıktı

    Buna göre, Draghi'nin koronavirüse yakalandığı ancak herhangi bir belirti göstermediği kaydedildi.

    Draghi'nin koronavirüse yakalanması, 74 yaşındaki İtalyan liderin bu hafta içinde yapacağı iki kritik ziyareti de olumsuz etkiledi.

    İki ziyarete katılamayacak

    Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrasında Rus doğalgazına bağımlılığını azaltma arayışına giren ve bu konuda gaz tedarikçisi ülkelerle temaslarını sıklaştıran Başbakan Draghi, koronavirüs olduğu için 20-21 Nisan'da Angola ve Kongo'ya yapacağı ziyarete izolasyonda olduğu için katılamayacak.

    Ziyaretleri Draghi'nin yerine iki isim gerçekleştirecek

    Draghi'nin yerine bu iki ülkedeki temasları, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani'nin gerçekleştireceği belirtildi.

    Mario Draghi, koronavirüse yakalandı #1


    İlginizi Çekebilir

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!
    Tesla

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!

    Necmettin Nursaçan: Bırakın çocuklar camilerde oynasın
    Medya

    Necmettin Nursaçan: Bırakın çocuklar camilerde oynasın

    Kastamonu'da gençler Ramazan davulcusuna sürpriz yaptı
    Yaşam

    Kastamonu'da gençler Ramazan davulcusuna sürpriz yaptı

    Görüş Bildir