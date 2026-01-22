Mark Carney; NATO Genel Sekreteri ve İsveç Başbakanı ile görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD ve Avrupa arasında Grönland gerilimi devam ederken, Davos'tan gelen haberler sürüyor.

Dünya Ekonomik Forumu'ndaki (WEF) konuşmasında global düzen hakkında dikkat çeken eleştirilerini dile getiren Kanada Başbakanı Mark Carney, bazı görüşmelerde bulundu.

RUTTE İLE BİR ARAYA GELDİ

Kanada Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Carney, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesinde Grönland dahil olmak üzere Danimarka’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlılığını yineledi.

Carney, Grönland’ın geleceğine ilişkin kararların Grönland ve Danimarka tarafından alınması gerektiğini vurguladı.

NATO KUZEYBATIYA ODAKLANACAK

Tarafların NATO’nun karşı karşıya olduğu sınamalara dikkat çektiği görüşmede, ilk önceliğin Arktik bölgesinin güvenliğinin sağlanması olduğu, bu kapsamda İttifakın kuzeybatı kanadında yeni savunma yatırımlarının hızlandırılması gerektiği ifade edildi.

KANADA SAVUNMA YATIRIMINI ARTIRIYOR

Carney, Kanada’nın 10 yıl içinde savunma harcamalarını dört katına çıkarma hedefini dile getirdi ve bu yatırımların Arktik bölgedeki egemenliği güçlendirmeyi amaçladığını kaydetti.

Taraflar ayrıca Ukrayna’da barış çabalarını ele aldı, NATO’nun Ukrayna’nın barış ve güvenliğini desteklemeye devam etmesinin önemini vurguladı.

CARNEY-KRISTERSSON GÖRÜŞMESİ

Kanada Başbakanı Carney, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile yaptığı görüşmede ise egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerini teyit etti.

GRÖNLAND KONUSUNDA MUTABAKAT

Görüşmede, Grönland’ın geleceğine ilişkin kararların yine Grönland ve Danimarka’ya ait olduğu konusunda mutabık kalındı.

İki lider Arktik bölgesinde işbirliğini de görüşürken, bu konuda düzenli temasların sürdürülmesi konusunda anlaştı.