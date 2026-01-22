WSJ: Trump, yıl sonuna kadar Küba'da rejim değişikliği hedefliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD, Ocak ayının başında Venezuela'ya askeri müdahalede bulunarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini alıkoymasının ardından gözlerini bir sonraki kurbanına çevirmiş olabilir.

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politikadaki hedeflerine dair çarpıcı iddialarda bulundu.

KOMÜNİST REJİMİN YIKILMASI HEDEFLENİYOR

Başkan Trump'ın yıl sonuna kadar Küba'daki komünist rejimi sona erdirme planına sahip olduğu raporlandı.

ABD'nin, aktif olarak bu politikası üzerinde çalıştığı öne sürülüyor

ANLAŞMAYA RAZI YETKİLİLER ARANIYOR

Gazetenin isimsiz Amerikan yetkililerine dayandırdığı haberinde ABD yönetiminin, bazı Kübalı yetkililerle ülkede bir rejim değişikliği anlaşması yapmak üzere bir tespit aşamasında olduğu söylendi.

VENEZUELA MÜDAHALESİ KÜBA İÇİN BİR UYARIYDI

Amerikalı kaynaklara göre Küba için henüz ortada netleşmiş bir plan yok fakat Venezuela lideri Maduro'nun kaçırılması Küba'ya yönelik bir uyarı niteliği taşıyor.

"ANLAŞMA YAPMALARINI ŞİDDETLE ÖNERİRİM"

Başkan Donald Trump, kendisine ait olan Truth Social platformunda bu ay yaptığı bir paylaşımda Küba yönetimine seslenerek "ÇOK GEÇ OLMADAN, bir anlaşma yapmalarını şiddetle öneririm." ifadelerini kullanmıştı.

ABD "FAZLA İYİMSER" OLABİLİR

Al Jazeera'ya konuşan Amerikan dış politika uzmanı David Smith, ABD yönetiminin, tehditlerin Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canal liderliğindeki rejimi düşürmeye yeteceği konusunda "fazla iyimser" olabileceğini söyledi.

"İRAN REJİMİNİN HALA YETERİNCE GÜÇLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"

"Son zamanlarda İran'da gördük ki Trump, yeterli bir tehdit olması durumunda İran hükümetinin pes edebileceğine inanıyor gibiydi." diyen Smith, "Protestocuları gerçekten cesaretlendiriyor ve İran rejiminin çok zayıf olduğunu öne sürüyordu, ancak İran rejiminin hâlâ yeterince güçlü, baskıcı ve kesinlikle iktidarda kalmaya kararlı olduğu ortaya çıktı." şeklinde konuştu.

ABD'DE KÜBA DİASPORASI

ABD'deki Küba diasporası güçlü bir seçmen bloğu oluşturuyor ve aralarında Küba'nın komünist hükümetinin uzun süredir eleştirmeni olan Dışişleri Bakanı Marco Rubio gibi üst düzey devlet yetkilileri de bulunuyor.