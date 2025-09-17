Mark Ruffalo'dan İsrail'e sert tepki: Evet, soykırım

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor.

ABD’li oyuncu Mark Ruffalo, katıldığı programda Gazze'de yaşananlar hakkında konuştu.

"EVET, SOYKIRIM"

ABD'li aktör, İsrail'in saldırılarını soykırım olarak nitelendirdi.

Ruffalo, gazeteci Mehdi Hasan'ın Gazze'ye yönelik saldırılar hakkındaki sorusuna "Evet, soykırım" diye cevap verdi.

"BAŞKALARININ ÜLKESİNİ ÇALAMAZSINIZ"

Hasan'ın yaşananlara soykırım diyenlerin antisemitizmle suçlanmasına ilişkin ifadelerine de yanıt veren Ruffalo, şunları kaydetti:

Bu, düşünceyi, ifade özgürlüğünü, bilgi edinme ihtiyacını ve bilgiyi baskı altında tutan sistemin bir parçasıdır. Bu, İsrail tarafından geliştirilmiş bir sistemdir. Holokost’tan sonra kendini koruma ihtiyacını anlıyorum.



Ama başkalarının ülkesini çalamazsınız ve bunun sorunsuz olmasını bekleyemezsiniz. Bu, nefret ve hilekârlık tohumları ekip portakal çiçekleri açmasını beklemek gibidir. Zola’nın da dediği gibi, gerçeği susturup gömseniz bile bir gün patlayacaktır.