Mauro Icardi ve Wanda Nara'dan mutlu aile pozları

Eşi Wanda Nara'yı aldattığı ortaya çıkan Paris Saint Germain'in Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile eşi, barışmalarının ardından 'mutlu aile' fotoğraflarını paylaştı.

Paris Saint Germain'in dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'yı boşanmanın eşiğine getiren ihanet sonrası çift, geçtiğimiz haftalarda barışmıştı.

Evliliklerine kaldıkları yerden devam eden çift, sosyal medyadan art arda mutluluk pozları paylaştı.

ART ARDA MUTLULUK POZLARI

Icardi, evlilik yıl dönümlerini, Wanda Nara ile öpüştükleri bir kare ile kutladı.

28 yaşındaki Arjantinli futbolcu, “27.10 bizim için çok önemli bir tarih. Yıl dönümümüz kutlu olsun Wanda. Mutlu geçen bir yıl daha. Yaşanacak çok şey var" mesajını paylaştı.

“ANNEN OLDUĞUM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM”

Çift, kızları Isabella'nın 5'inci yaş gününü de sosyal medya üzerinden kutladı.

Wanda Nara kızı için “Senin için sezaryende hayatımı tehlikeye attım. Bugün ödül olarak küçük bebeğim kadar özel bir varlığa sahibim. Senin için hayatımı feda ederim. Tanrı seni korusun ve sahip çıksın. Kardeşlerinle birlikte sen bizim canımızsın. Seni çok seviyoruz minik Petunya.” notunu yazdı.

34 yaşındaki Wanda Nara ayrıca, “Annen olduğum için çok şanslıyım” notunu da yazdı.

ALDATMA OLAYI

Her şey Wanda Nara'nın Mauro Icardi'nin takip etmediği halde China Suarez'in bir fotoğrafını beğendiğini görmesiyle ortaya çıktı.

Arjantinli oyuncu ve model China Suarez, Wanda Nara'yı da tanıyordu.

China ile Icardi Telegram'da konuşmaya başladı. Wanda, Icardi'de bir tuhaflık sezdi ve ondan hesaplarının şifresini istedi. Telegram'daki konuşma ve görseller ise her şeyi ele verdi.

China gün içinde fotoğraflarını atarken, Icardi de antrenmandan görselleri China ile paylaşıyordu. Bunun üzerine evi terk eden Wanda Nara, boşanmak için hazırlıklara başladı.

Sosyal medyada dedikoduların yayılmasıyla Wanda Nara, Instagram'dan “Aileni mahvettin” şeklinde paylaşımıyla Icardi'nin kendisini aldattığını doğruladı.

“ELİM YÜZÜKSÜZ DAHA İYİ”

Wanda Nara, aldatılma olayı sonrası elinin yüzüksüz fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, “Güzel gün. Elimi yüzüksüz haliyle tercih ediyorum.” dedi.

Çiftin barışma haberi de yine sosyal medyadan geldi.

Eşiyle çekilen fotoğrafını sayfasına koyan Icardi, “Bu güzel aileye inanmaya devam ettiğin için teşekkür ederim aşkım. Hayatımızın itici gücü olduğun için teşekkürler. Seni seviyorum” diye yazdı.

Icardi, mesajına, “Sevdiklerinize zarar verdiğinizde ne kadar acı çektiğine bakın. Sadece kırdıklarınız kişi sizi affettiğinde tekrar doğru hissedersiniz.” diyerek devam etti.

“AVUKATA GİTTİK, 2 GÜN İÇİNDE MAURO TÜM ŞARTLARI KABUL ETTİ”

Olanlardan dolayı çok incindiğini ancak kendisine gelen bir mektupla durumu toparladığını yazan Wanda Nara da “Son aylarda yüklediğim fotoğraflar ne kadar iyi olduğumuzu ve ne kadar mutlu olduğumuzu gösteriyor. Olanlardan, çok incindim. Her gün Mauro'dan boşanmasını istedim. Geri dönüşün olmadığını anladığında, böyle devam edemeyeceğimizi, bunca acıyı bitirmenin tek yolu ayrılmaksa bunu yapmamız gerektiğini söyledi. Avukata gittik. İki gün içinde Mauro tüm şartları kabul etti ve Anlaşmayı imzaladık. Ertesi gün bana hiç kimsenin yazmadığı bir mektup yazdı: "Sana her şeyi verdim ve sen her şeye sahipsin, umarım mutlu olursun çünkü bu beni mutlu eder." Ve orada bir şey fark ettim: Onunla değilsem her şeye sahip olduğumda hiçbir şeyim yok. İçinde bulunduğumuz bu kötü anın bizi bir çift ve bir aile olarak güçlendireceğine eminim. Önemli olan ikimizin de 8 yıllık geçmişimize son verme özgürlüğüne sahip olmamız ama ağlamaktan yorulan ruhumuzla yine özgürce birbirimizi seçtik. Seni seviyorum.” ifadelerine yer verdi.

WANDA, TAKIM ARKADAŞININ EŞİYDİ

Icardi, Arjantinli televizyon ünlüsü Wanda Nara ile takım arkadaşı Maxi Lopez ile evli olduğu dönemde, 2013’te birlikte olmaya başladı.

Arkadaşının eski eşiyle birlikte olan ve sonrasında evlenen Icardi, arkadaşının hedefi oldu.

Lopez, karşılaştıkları maçlarda Icardi'nin elini sıkmadı.

Nara, 2013 yılında Maxi Lopez'den boşandı ve 2014 yılında Mauro Icardi dünya evine girdi.

Çiftin, şimdi 5 ve 6 yaşlarında iki kızı bulunuyor.

Nara’nın önceki evliliğinden de üç oğlu var.