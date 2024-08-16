Maymun çiçeği virüsü, farelerden insanlara nasıl geçiyor İlk olarak maymunlarda tespit edilen ancak kemirgenler ve diğer küçük memelilerde de bulunan maymun çiçeği virüsünün, Afrika'da farelerin gıda olarak tüketilmesiyle yayıldığı ortaya çıktı.

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Haber Merkezi

Koronavirüs salgının bitmesi sonrası adından söz ettiren maymun çiçeği virüsü, bir kez daha gündemde.

Yeni bir salgın endişesiyle Dünya Sağlık Örgütü'nün de uyarılarda bulunduğu virüsün nasıl yayıldığı araştırılıyor.

Afrika kökenli olduğu tespit edilen virüsün, maymunlardan bulaştığı belirtilse de, kemirgenlerden ve diğer küçük memelilerden de insanlara kolayca bulaşabildiği ortaya çıktı.

FARE YİYEN AFRİKALILAR, VİRÜSÜN YAYILMASINI HIZLANDIRDI

Afrika'da yaban hayvanlarının gıda olarak kullanıldığı bölgelerde virüsün yayılma hızının arttığı görülürken, paylaşılan bir video dikkat çekti.

Afrika'da bir bölgede çekilen görüntülerde bir çocuk, sopaya sıkıştırılmış ölü fareleri çerez gibi yiyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ NEDİR

Virüs: Monkeypox virüsü.

İlk olarak maymunlarda tanımlandı, ancak kemirgenler ve diğer küçük memelilerde de bulunur. İnsanlara genellikle hayvanlardan bulaşır.

BELİRTİLER

Ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı, şişmiş lenf düğümleri, titreme ve yorgunluk gibi grip benzeri semptomlar ile başlar. Daha sonra, vücutta döküntüler ve kabarcıklar gelişir.

BULAŞMA

Enfekte hayvanların ısırıkları veya tırmalamaları, enfekte hayvanların kanı, vücut sıvıları veya döküntüleri ile doğrudan temas yoluyla bulaşabilir. İnsanlar arasında bulaşma, solunum yolu damlacıkları, vücut sıvıları veya enfekte döküntüler ile doğrudan temas yoluyla olabilir.

TEDAVİ

Özel bir tedavisi yoktur, ancak semptomatik tedavi uygulanır ve ciddi vakalarda antiviral ilaçlar kullanılabilir.

MAYMUN ÇİÇEĞİ NE DEĞİLDİR?

Çiçek hastalığı (variola virus) ile aynı aileden gelmesine rağmen, maymun çiçeği daha az bulaşıcı ve daha az ölümcül bir hastalıktır.

AŞISIZ

Çiçek hastalığına karşı geliştirilen aşılar maymun çiçeği virüsüne karşı da etkili olabilir, ancak özel bir maymun çiçeği aşısı bulunmamaktadır.

YAYGIN

Çiçek hastalığının aksine, maymun çiçeği salgınları genellikle sınırlı kalır ve geniş çapta yayılma potansiyeli daha düşüktür.