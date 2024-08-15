Maymun çiçeği virüsü İsveç'te görüldü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ve komşu ülkelerde görülen maymun çiçeği virüsü Afrika kıtasının dışına sıçradı. İsveç'te ilk maymun çiçeği vakası doğrulandı..

İHA

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden komşu ülkelere yayılan maymun çiçeği virüsü Afrika kıtasının ardından ilk kez Avrupa'da görüldü.

İsveç'te ilk maymun çiçeği vakasını doğrulandı.

İSVEÇ SAĞLIK BAKANI AÇIKLADI

İsveç Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Jakob Forssmed düzenlediği basın toplantısında, şunları söyledi:

Öğleden sonra İsveç'te daha ciddi bir tür olan ve Clade I olarak adlandırılan bir maymun çiçeği vakası olduğunu teyit ettik.

AFRİKA DIŞINDA İLK KEZ GÖRÜLDÜ

İsveç Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu vakanın maymun çiçeği virüsünün tehlikeli bir varyantı olan Clade I'in Afrika dışında ilk kez tespit edildiği aktarılarak, hastanın başkent Stockholm'de olduğu ifade edildi.

KÜRESEL HALK SAĞLIĞI ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ

DSÖ, dün maymun çiçeği virüsünün yayılması nedeniyle iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)