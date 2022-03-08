ABD'li fast food restoran zinciri McDonald's, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı nedeniyle Rusya'daki 850 restoranını geçici olarak kapatma kararı aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya ayrılıkçı bölgeler nedeniyle savaş açması sonrası birçok ülkenin yanında uluslararası şirket de yaptırım kararı almıştı.

Amerikan fast food restoran zinciri McDonald's da Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

62 BİN KİŞİ ÇALIŞIYORDU

McDonald's'ın Üst Yöneticisi Chris Kempczinski, McDonald's çalışanlarına ve franchise sahiplerine gönderdiği e-postada, Rusya'da McDonald's bünyesinde 62 bin kişinin istihdam edildiğini belirtti.

McDonald's Rusya'daki restoranlarını kapatıyor - VİDEO

32 YIL SONRA RUSYA'DAN ÇEKİLDİLER

McDonald's'ın yüzlerce yerel, Rus tedarikçi ve ortakla çalıştığına işaret eden Kempczinski, firmanın Rusya'da 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiğini ifade etti.

"İNSANİ ACIYI GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"

Kempczinski, şirketin değerlerinin Ukrayna'da ortaya çıkan "insani acıyı" görmezden gelemeyeceğini belirterek, "McDonald's, Rusya'daki tüm restoranlarını geçici olarak kapatmaya ve pazardaki tüm operasyonları durdurmaya karar verdi." ifadesini kullandı.

ÇALIŞANLARIN MAAŞLARI ÖDENECEK

Rusya'daki tüm McDonald's çalışanlarının maaşlarının ödenmeye devam edileceğini belirten Kempczinski, Rusya'daki restoranların ne zaman açılabileceğini tahmin etmenin ise imkansız olduğunu vurguladı.

Şirketin Ukrayna'daki ekibine anında finansal destek sağladığına işaret eden Kempczinski, Ukraynalı çalışanlara maaş ödemesinin de devam ettiğini bildirdi.