Mehmet Öz federal sağlık kurumu direktörlüğü için ABD Senatosu'ndan onay aldı

AA & Ensonhaber

ABD Senatosu'nda yapılan oylamada 53 evet oyuna karşı 45 hayır oyu alan Türk kalp cerrahı Mehmet Öz, Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri Direktörlüğü'ne getirildi.

Ülkedeki yaşlılara ve düşük gelirli gruplara sağlık hizmeti sunan en üst kurumları yönetecek olan Öz, bu göreve getirilen ilk Türk oldu.

Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri, 160 milyon Amerikalı için yıllık 1 trilyon dolardan fazla harcamayı kapsayan sağlık sigortası işleyişini denetliyor.

ABD basınında Öz'ün direktörlüğünün Donald Trump döneminde yaşanan federal küçülme kapsamında sağlık programlarının çalkantılı döneme gireceği bir zamana denk geldiğine dikkati çekildi.

YÜZLERCE ÇALIŞANIN İŞTEN ÇIKARILMASI BEKLENİYOR

Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri'nde bu dönemde sağlık hizmeti maliyetlerinin düşürülmesi kapsamında yaklaşık 300 çalışanın işten çıkarılması bekleniyor.

Geçen ay Senato Finans Komitesi tarafından düzenlenen oturumdaki konuşmasında Öz, ABD'de sağlık sigortası programlarının uygulanabilirliğini sağlamanın gerekliliğine dikkati çekmişti.

Öz, "Hastaların bugün ve gelecekte hastalanmaları durumunda onları koruyacak kaynaklara sahip olmalarını sağlamak istiyorum. Medicaid'i korumanın yolu her düzeyde uygulanabilir olduğundan emin olmaktır" demişti.

Bir hekim olarak geçmişinden ve kazandığı 10 Emmy Ödülü'nden bahseden Öz, yönetmek istediği Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri'nin hedeflerini bu çerçevede Amerikalıların yaşam beklentisini iyileştirmenin önemini vurgulamıştı.

Medicare, ABD'de 65 yaş üstü yaşlılara sağlık hizmetleri sunan federal bir sağlık sigortası.

Medicaid ise düşük gelir grubuna sağlık sigortası hizmeti veren federal ve eyaletler arası ortak programı içeriyor.