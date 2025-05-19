Mehteran Birliği’nden Times Meydanı’nda görkemli konser

İHA

ABD’nin New York kentinde düzenlenen Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali çerçevesinde Times Meydanı’nda sahne alan Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, izleyenlere tarihi bir müzik ziyafeti sundu.

60 kişilik ekibin yer aldığı gösteride, Osmanlı dönemine ait marşlar ve geleneksel ezgiler yankılandı.

MEHTER MARŞLARINA YOĞUN İLGİ

Times Meydanı’nda gerçekleştirilen konsere hem Türk vatandaşları hem de Amerikalı turistler yoğun ilgi gösterdi.

Mehteran Birliği'nin marşları eşliğinde bayraklarla alanı dolduran izleyiciler, gösteriyi cep telefonlarıyla kaydederek o anları ölümsüzleştirdi.

Özellikle "Ceddin Deden", "Genç Osman" gibi tarihi marşlar büyük alkış aldı.

New York Başkonsolosluğu başta olmak üzere birçok Türk sivil toplum kuruluşunun temsilcileri de konsere katıldı.

Mehter takımının tarihi kıyafetlerle gerçekleştirdiği performans, şehirde adeta kültürel bir şölen havası estirdi.

Festival kapsamında düzenlenen bu konser, Türk kültürünün tanıtımına önemli katkı sağladı.