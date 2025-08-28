Meksika, ABD'den El Mayo'nun servetinin iadesini istedi

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD’den uyuşturucu karteli Sinaloa’nın kurucusu “El Mayo” lakaplı Ismael Zambada Garcia’ya ait el konulan servetin Meksika halkına iade edilmesini talep edeceklerini duyurdu.

15 MİLYAR DOLARLIK MAL VARLIĞINDAN FERAGAT ETMİŞTİ

Sheinbaum, ABD’deki mahkemede uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarını kabul eden ve 15 milyar dolarlık mal varlığından feragat etmeyi kabul eden Garcia hakkında, “Kaynaklara el konulduysa Meksika halkına verilen zarar nedeniyle bunları talep edeceğiz. Bunlar halka, en yoksul kesime dağıtılmalıdır.” dedi.

MALİYE BAKANLIĞI İLE KOORDİNASYON

Başkan Sheinbaum, Meksika Maliye Bakanlığı’nın aklanan para ile ilgili konularda ABD Hazine Bakanlığı ile koordineli bir çalışma yürüttüğünü belirtti. Ancak ABD makamlarının, Garcia’nın davası ve el konulan servet hakkında detaylı bilgi paylaşmadığını aktardı.

"EL MAYO" ABD'DE TUTUKLANMIŞTI

ABD, Sinaloa kartelini yılda 100 bin Amerikalının ölümüne neden olan sentetik uyuşturucu fentanilin önde gelen tedarikçisi olmakla suçluyor. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, 25 Temmuz’da Garcia ile “El Chapo” lakaplı Joaquin Guzman’ın oğlu Joaquin Guzman Lopez’in Texas’ta gözaltına alındığını açıklamıştı.

MAHKEME SÜRECİ VE ANLAŞMA

Garcia, 27 Temmuz’da federal mahkemede hakim karşısına çıkarak tutuklandı. ABD’deki mahkemede uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarını kabul eden Zambada, anlaşma kapsamında mal varlığından feragat etmeyi kabul etmişti.