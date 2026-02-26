İsrail raporunda Türkiye ve Mısır’ın ‘Sünni halka’ oluşturabileceği uyarısı

İsrail’de yayımlanan bir siyasi analizde, Türkiye ve Mısır’ın öncülüğünde şekillenebilecek olası bir Sünni bölgesel ittifaka dikkat çekildi.

Analizde, bu tür bir oluşumun Orta Doğu’daki güç dengelerini İsrail çevresinde yeniden etkileyebileceği ifade edildi.

İSRAİL RAPORU, BÖLGEDEKİ YENİ DİPLOMATİK SÜRECE DİKKAT ÇEKTİ

İsrail merkezli haber platformu Mida tarafından yayınlanan ve Avrupa merkezli Gatestone Enstitüsü'nün araştırmasına dayanan rapor, uluslararası ilginin İran'a odaklanmış olmasına rağmen, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve daha geniş bölge için önemli uzun vadeli stratejik sonuçlar doğurabilecek paralel bir diplomatik sürecin de gelişmekte olduğunu savunuyor.

TÜRKİYE ÖNCÜLÜĞÜNDE YENİ BÖLGESEL BLOK

Analize göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın liderliğinde Sünni çoğunluklu devletler arasında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan kapsamlı bir diplomatik girişim başlattı.

Raporda, bu çabanın sadece eski bölgesel rakiplerle uzlaşmayı değil, aynı zamanda İran'ın bölgesel müttefikler ağına alternatif olarak sunulan ve İsrail'i çevreleyen "Sünni çemberi" olarak tanımlanan koordineli bir siyasi ve stratejik blok oluşturmayı da hedeflediği iddia edildi.

Raporda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şubat 2026 başlarında gerçekleştirdiği bölgesel tura vurgu yapıldı; bu tur kapsamında Erdoğan, Suudi Arabistan ve Mısır'ı ziyaret etmiş ve daha sonra İstanbul'da Ürdün Kralı II. Abdullah'ı ağırlamıştı.

TÜRKİYE İLE MISIR ARASINDA ASKERİ İŞ BİRLİĞİ VE SAVUNMA ANLAŞMASI

Raporda görüşlerine yer verilen uzmanlar, Ankara-Riyad ve Ankara-Kahire hattında gelişen ilişkilere vurgu yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahire ziyaretinde, iki ülke ortak silah üretimi, istihbarat iş birliği ve askeri tatbikatları kapsayan, yaklaşık 350 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen bir askeri çerçeve anlaşması imzaladığının altı çizildi.

Raporda, Türk hava savunma sistemleri ve mühimmat teslimatlarının beklendiği, ikili ticaretin ise 15 milyar dolara ulaşabileceği belirtildi.

RAPORDA, MISIR’IN OLASI İTTİFAKTAKİ ROLÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Stratejik bir bakış açısıyla, analizde Mısır'ın katılımının, Kahire'nin Süveyş Kanalı üzerindeki kontrolü ve Kuzey Afrika ile Akdeniz güvenliğindeki merkezi rolü göz önüne alındığında, ortaya çıkacak herhangi bir ittifakın etkisini önemli ölçüde genişleteceği savunuldu.

Raporda, bunun İsrail ekonomisi için tam bir felaket olacağı ifade edildi.