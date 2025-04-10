Meksika ile Brezilya'dan ikili ticareti güçlendirme vurgusu

AA

Meksika ve Brezilya, Latin Amerika bölgesinin en büyük ekonomileri olarak öne çıkıyor...

Yaşanan gelişmede, Meksika ve Brezilya, aralarındaki ticaretin güçlendirilmesi konusunda anlaştı.

İKİ İSİM ZİRVE KAPSAMINDA GÖRÜŞTÜ

Orta Amerika ülkesi Honduras'ın başkenti Tegucigalpa, Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.

Zirve kapsamında görüşen Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, bölgesel ilişkileri ele aldı.

Sheinbaum ve Lula, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri ve artan sınır dışı etmeler dahil bazı konulara yönelik görüş alışverişinde bulundu.

"İKİ ÜLKE ARASI İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEYE KARAR VERDİK"

Lula, sosyal medya platformu X hesabından "Brezilya ve Meksika'nın iş dünyası arası düzenli toplantıları teşvik ederek iki ülke arası ilişkileri güçlendirmeye karar verdik." paylaşımında bulundu.

Sheinbaum ise açıklamasında "Latin Amerika ve Karayipler'in birlik ve dayanışmaya ihtiyaç duyduğunu kabul etmek için her zamankinden daha iyi bir zaman." ifadesini kullandı.